В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики

«Единая цифровая среда»

В России появится единая цифровая статистическая платформа, которая объединит разрозненные в настоящее время системы статистического учета и аналитики – такие как, в частности, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей и единое хранилище статистических данных.

Соответствующее постановление №956, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале Правительства России government.ru. Оператором платформы назначена Федеральная служба государственной статистики России (Росстат), запуск платформы в эксплуатацию поручено произвести до 1 января 2022 г.

Документ определяет ключевые принципы работы платформы – такие как актуальность, доступность и достоверность данных, прозрачность процессов их сбора и обработки, а также использование единой методологии. В качестве основной цели запуска ресурса указывается обеспечение основным участникам статистического учета – госорганам, респондентам и пользователям данных, возможности «взаимодействовать в единой цифровой среде».

В дополнение, для особо важных проектов – например, всероссийской переписи населения, в рамках системы будут формироваться отдельные программные компоненты, которые «обеспечат оперативную обработку сведений и агрегирование общественно значимых показателей», отмечается в документе.

Централизация и цифровизация государственной статистики

Как ранее сообщал CNews, концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, утвержденная распоряжением Правительства №3074-р от 17 декабря 2019 г., была разработана Минэкономразвития России в рамках мероприятий по созданию национальной системы управления данными на 2019-2020 гг. и реализации федпроекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Власти объединят госстатистику в единую платформу к 2022 году

Помимо запуска новой цифровой статистической госплатформы, Росстату также предстоит в срок до 31 декабря 2021 г. согласовать с Минцифры вывод из эксплуатации ныне действующей государственной информационной системы (ГИС) «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

В качестве целей запуска нового ресурса документ определяет снижение отчетной нагрузки, исключение дублирования, обеспечение единого учета форм статистического наблюдения и показателей, единого источника данных об объектах, формах и показателях, доступа к официальной статистической информации, а также повышение уровня детализации и увеличение объема официальной информации наряду с повышением качества принимаемых управленческих решений.

Компоненты и функции цифровой статистической платформы

Новая централизованная статистическая система включает ПО для автоматизированного формирования и ведения федерального плана статистических работ, единый реестр с унифицированными данными об объектах статистического наблюдения и каталогами респондентов, единый реестр с данными о формах статистического наблюдения и нормативной справочной информацией.

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Система также включает единое хранилище статистических данных, официальный интернет-портал, цифровую аналитическую платформу «Население» для сбора, хранения, анализа и обработка сведений о населении и подведения итогов всероссийских переписей населения и аналитическая подсистема в виде витрины системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» для формирование сводных показателей на основе первичных статистических и административных данных.



Система будет осуществлять централизованный сбор, хранение, обработку и предоставление информации, формирование и ведение единого реестра объектов статистического наблюдения, единого реестра форм статистического наблюдения и показателей, а также автоматизированное формирование, ведение и мониторинг выполнения федерального плана статистических работ.

Интернет-доступ пользователей к открытой информации системы – в том числе, к официальной статистике, будет осуществляться без авторизации в ЕСИА. Все действия пользователей системы с доступом к данным, требующие авторизации, будут протоколироваться и храниться 36 месяцев.

Взаимодействие системы с другими ГИС осуществляется через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), с другими инфосистемами – в рамках соглашений между операторами и в соответствии с законодательством.