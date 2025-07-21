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Григоренко Павел


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «К2 НейроТех» запускает цифрового аналитика для «Winline Медийной футбольной лиги» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Григоренко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - К2 НейроТех 27 1
К2Тех 185 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1952 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 881 1
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К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI 5 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
Осипов Николай 3 1
Зотов Алексей 56 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1791 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6138 1
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 735 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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