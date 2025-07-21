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Григоренко Павел
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|«К2 НейроТех» запускает цифрового аналитика для «Winline Медийной футбольной лиги» 1
Григоренко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех - К2 НейроТех 27 1
|К2Тех 185 1
|К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI 5 1
|Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
|Осипов Николай 3 1
|Зотов Алексей 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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