«К2 НейроТех» запускает цифрового аналитика для «Winline Медийной футбольной лиги»

Компания «К2 НейроТех» создала цифровую аналитическую платформу – личный кабинет для матчей «Winline Медийной футбольной лиги», который позволяет тренерам и командам получать расширенные данные о матче и тренировках в реальном времени. Система обрабатывает более 30 игровых параметров и визуализирует тактические модели в веб-интерфейсе, превращая «сырые» данные в прикладные рекомендации по стратегии и индивидуальной тренировке.

В основе платформы – трехмерная система сбора и обработки информации, которая, используя алгоритмы искусственного интеллекта, преобразует действия игроков на поле в наглядную аналитику: тактические схемы, индивидуальные показатели и командную статистику. Данные для личного кабинета обрабатываются на программно-аппаратном комплексе ПАК-AI. ПАК-AI – это готовая система для быстрой интеграции ИИ в корпоративную ИТ-среду, которая объединяет аппаратный слой (серверы, графические ускорители, системы хранения данных) с единым веб-порталом управления. On-premise-решение обеспечивает удобство облачной ИИ-платформы, позволяя при этом соблюдать требования регуляторов в части информационной безопасности и технологической независимости. За счет мощных вычислительных ресурсов (IaaS) и специализированного софта (PaaS), включающего инструменты для работы с искусственным интеллектом и обработки данных, ПАК-AI обеспечивает наглядность и удобство использования, гарантированную производительность, высокую скорость и глубину анализа. Это позволяет системе обрабатывать огромные объемы данных в реальном времени и выявлять мельчайшие детали: от общего пробега и скорости игроков до точности передач, перехватов и голевых моментов.

«Платформа — это не просто сбор данных, а интеллектуальный аналитический инструмент, который в режиме реального времени обрабатывает сотни игровых параметров. Личный кабинет консолидирует эти данные, превращая их в удобные для восприятия инсайты и рекомендации для тренеров и игроков. Подобный аналитический инструмент можно адаптировать для любых сфер, где важны оперативные и точные решения», — сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

Ключевые возможности личного кабинета: тактическая аналитика: отслеживание разрывов линии обороны и проникновений в штрафную по зонам и времени матча; визуализация направлений атак и активности команд по отрезкам игры; персональная статистика игроков: фитнес-данные, включая общий пробег и действия в атаке и защите; технико-тактические показатели, такие как удары в створ и эффективность стандартов; виджеты командной игры: анализ владения мячом, точности передач и успешности защитных действий на поле.

Платформа позволяет гибко настраивать отчеты и фильтровать данные по игрокам, матчам и типам действий для проведения глубокого анализа стратегии игры. Благодаря интеграции с видеоаналитикой система автоматически формирует подборки успешных комбинаций – съемка ведется на камеру с углом обзора 180 градусов.

«Личный кабинет — это инновационное решение для нашей лиги, которое открывает новые горизонты в анализе игры. Он дает тренерам и игрокам возможность по-новому осмысливать матч, выявлять скрытые закономерности и оперативно адаптировать стратегии на поле. Это как иметь личного аналитика, который всегда готов дать ценные рекомендации для улучшения результатов. Мы уверены, что такая поддержка станет важным шагом к успеху команд в медиафутболе», — подчеркивает президент «Winline Медийной футбольной лиги» Николай Осипов.

«Четыре ключевые метрики в личном кабинете — атака, защита, владение и физика — доступны как для каждого игрока, так и для сравнения по всей команде. Благодаря этим данным мы легко можем определить, кто был лучшим на поле и за счет чего. Аналитика на цифрах не просто рассказывает, кто победил, а показывает — почему», — сказал тренер-аналитик команды Broke Boys Павел Григоренко.

Спортивная аналитика – лишь один из примеров того, как ИИ-инструменты помогают оптимизировать процессы. В промышленности, например, система сбора, передачи, анализа и визуализации данных с датчиков, установленных на оборудовании, позволяет с высокой точностью предсказать неисправности отдельных узлов перерабатывающего оборудования или выявить нарушения условий эксплуатации. В результате значительно снижаются затраты от простоя техники из-за непредвиденных поломок. Другой кейс – цифровой двойник склада на базе системы видеонаблюдения и нейросетей, которые распознают перемещение сотрудников и всевозможных объектов. Актуальная информация об их состоянии поступает в систему учета в реальном времени, которая анализирует, контролирует и распределяет ресурсы для эффективного управления складскими запасами. Этот опыт может тиражироваться на компании любого масштаба из различных отраслей.