Получите все материалы CNews по ключевому слову
Осипов Николай
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Искусственный интеллект меняет лицо спортивных трансляций 1
|23.04.2025
|ИИ внедрился в футбольную аналитику 1
Осипов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|K2 - К2РУ - SourceCode 106 2
|К2Тех - К2 НейроТех 23 2
|К2Тех 165 2
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5034 2
|Зотов Алексей 50 2
|Сатаева Виктория 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.