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Сатаева Виктория



23.04.2025 ИИ внедрился в футбольную аналитику 1
02.11.2024 «К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
30.08.2024 «K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сатаева Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 152 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8016 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5241 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5693 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2940 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4061 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
Шитьков Сергей 2 1
Зуев Александр 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 302 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13940 1
Спорт - Футбол 652 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5988 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 145 1
Медиалига - Медийная футбольная лига 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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