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Сатаева Виктория
|23.04.2025
|ИИ внедрился в футбольную аналитику 1
|02.11.2024
|«К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
|30.08.2024
|«K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами 1
Сатаева Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
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