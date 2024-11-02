«К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве

ИТ-компания «К2Тех» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Ключевой частью сотрудничества станет создание современного кампуса на базе МГИМО, который будет оснащен передовым серверным и суперкомпьютерным оборудованием, инженерными и мультимедийными системами. Это позволит институту готовить высококвалифицированные кадры в таких направлениях, как экономика данных, искусственный интеллект, цифровые технологии и право. Партнерство также направлено на разработку учебных программ, учитывающих запросы отечественного и глобального рынка, проведение совместных конференций, семинаров и научно-практических мероприятий.

Сергей Шитьков, и.о. ректора Дипломатической Академии МИД России, сопредседатель оргкомитета Фестиваля «Нам нужен Дягилев», отметил: «Партнерство с ИТ-компанией «К2Тех» отражает приверженность МГИМО внедрению инноваций в образовательную среду. Новый кампус на базе МГИМО станет не только центром академических знаний, но и стратегической платформой для подготовки специалистов, готовых отвечать на вызовы цифровой эпохи».

Виктория Сатаева, руководитель группы по стратегическому развитию брендов «К2Тех», подчеркнула: «Мы рады, что на базе МГИМО появляется уникальная площадка для обучения ИТ-специалистов. Кампус с передовыми технологиями поможет вырастить новое поколение профессионалов, способных сразу включиться в работу, что особенно важно в современных условиях дефицита кадров. Вклад «К2Тех» в разработку учебных программ и мероприятий способствует достижению нашей общей цели по подготовке специалистов практиков».