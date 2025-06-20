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Сташко Иван
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|«Комплит» и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области решений по управлению разработкой ПО 1
|01.08.2024
|ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
Сташко Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 306 1
|Комплит - Complete 101 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 152 1
|Atlassian 123 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 48 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 14 1
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 273 1
|Чуканов Сергей 94 1
|Смирнов Олег 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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