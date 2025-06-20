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Сташко Иван


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Комплит» и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области решений по управлению разработкой ПО 1
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сташко Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 306 1
Комплит - Complete 101 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 152 1
Atlassian 123 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 585 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2102 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1113 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10755 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 134 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 923 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 781 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 159 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 48 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 14 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 273 1
Чуканов Сергей 94 1
Смирнов Олег 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3024 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3001 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1976 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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