Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров

Компания Axelot выполнила проект логистического консалтинга для заказчика, имеющего два бизнеса: «Патио» и «Прадиус Нова» – разработав четыре концепции обработки товаров на складах компании в столице Белоруссии – в Минске. В ходе проекта был доработан первоначальный план заказчика по автоматизации распределительных центров, позволивший скорректировать стратегические планы по развитию цепи поставок.

«Патио» (ТМ «5 элемент») является развивающейся компанией, предлагающей решения для покупки электроники и бытовой техники для всех жителей Белоруссии. Ее руководители и сотрудники стремятся к созданию устойчивого и прибыльного бизнеса, ориентированного на улучшение качества жизни широких слоев населения страны, что невозможно в современных реалиях без оптимальной организации и автоматизации функционального пространства складского комплекса.

Логистический оператор «Прадиус Нова» является партнером «Патио» в хранении бытовой техники, а также самостоятельным бизнесом, который профессионально занимается ответственным хранением товаров широкого ассортимента.

Товары ТМ «5 элемент» размещены в двух складских помещениях на: 20000 кв.м (100% емкости склада) и 40000 кв.м (25% емкости склада). От качества работы складов во многом зависит стабильность и предсказуемость логистической цепочки.

И торговая, и логистическая компания работают с собственной, глубоко кастомизированной системой управления складскими операциями. Такая система, с одной стороны, позволяет точно учитывать уникальные бизнес-процессы и потребности компании и обеспечивать быструю скорость обработки заказов. С другой – модернизация кастомизированной системы зачастую требует значительных финансовых и временных ресурсов, вызывает зависимость от разработчиков, а ее обновление всегда сопряжено с множеством технических сложностей.

Поэтому руководство «Патио» и «Прадиус Нова» пришло к выводу о необходимости комплексной модернизации складской логистики компании и обратилось в Axelot за услугой логистического консалтинга. Требовалось разработать несколько концепций обработки товаров на существующих площадках и выбрать оптимальный вариант, который в дальнейшем будет автоматизирован с помощью Axelot WMS. В связи с этим были поставлены следующие задачи: определить требования к площади и объему технологических зон; произвести укрупненный расчет параметров (вместимость, пропускная способность, потенциал роста, оптимальная утилизация); разработать четыре варианта топологии склада и взаимного расположения функциональных зон на имеющихся площадях; убедиться в достижимости стратегических целей в части развития логистической системы компании; сравнить концепции по набору критериев: CAPEX, OPEX, предельная нагрузка по хранению и грузопереработке.

В своей работе специалисты Axelot отталкивались от данных, полученных во время аудита функционирующих складских помещений площадью 20000 кв.м. и 40000 кв.м. Для каждой из площадок было разработано по два варианта индивидуального решения, учитывающего особенности их функционирования, требования к организации рабочих процессов и планы по росту грузопотока и изменению его структуры. Специалисты Axelot определили оптимальные системы стеллажей для имеющихся и планируемых запасов ТМЦ и распределили складские зоны с учетом общей технологии грузопереработки. Для каждого из вариантов был произведен расчет планируемых затрат, капитальных и операционных.

Произведенные специалистами Axelot расчеты и сделанные на их основании выводы помогли определить конкретные цели и задачи для повышения эффективности работы логистической цепи. Рассмотрев возможные варианты, заказчик пришел к выводу, что начать нужно именно с ее модернизации. В итоге принято решение пересмотреть филиальную структуру логистических центров и правила распределения товаров между ними. С учетом планов по развитию разработана программа по открытию новых региональных складов и размещения там части запасов. Это позволит обеспечить на остатках компании необходимые товарные запасы для развития бизнеса в соответствии с актуальной потребностью.

В настоящий момент бизнес-процессы и топология существующих складов останутся неизменными, а первоочередным шагом по повышению качества логистики компании станет проект по автоматизации имеющихся РЦ с помощью Axelot WMS.