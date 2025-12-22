Verme выпустила обновление «Биржи смен» с умной маршрутизацией для поиска персонала

Компания Verme, разработчик решений для повышения эффективности линейного персонала, обновила «Биржу смен» – платформу для заказа линейного персонала в рознице. В новой версии благодаря умной маршрутизации все источники подбора исполнителей – из собственного подменного фонда, аутсорс-агентств и среди самозанятых – объединены в единый интерфейс. Это позволяет компания закрывать потребность в кадрах проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители Verme.

Раньше заказчики работали с каждым источником отдельно. Собственный подменный фонд размещался в одном разделе, аутсорс-агентства – в другом, самозанятые – в третьем. Это создавало проблемы, когда компании публиковали одну смену сразу в нескольких разделах. Если исполнитель откликался в одном месте, в другом смена оставалась активной, пока ее не отменят вручную. Нередко на одну смену приходило несколько откликов из разных источников. В таких случаях заказчикам приходилось объяснять исполнителям, почему их заявку отклонили. Это ухудшало опыт работы с платформой и снижало доверие к сервису.

Обновленная «Биржа смен» работает в режиме умной маршрутизации с настраиваемыми параметрами. Сейчас с помощью предварительных настроек система определяет, кто первым увидит смену: например, сначала самозанятые, затем – сотрудники аутсорс-компаний, или наоборот. Как только кто-то бронирует смену, она автоматически исчезает из других разделов. Это избавляет от ручной работы и необходимости отменять дублирующие заявки.

Параллельно Verme расширяет базу исполнителей, в первую очередь за счет самозанятых. Сейчас «Биржа смен» интегрирована с несколькими платформами для самозанятых. Помимо этого, компания развивает сервис «Смены для своих», который позволяет выводить на подработки штатных сотрудников с гарантией ежедневных выплат. Теперь заказчики могут привлекать к работе иностранных специалистов с соблюдением всех требований законодательства.

В I квартале 2026 г. запланировано еще несколько обновлений «Биржи смен». Изменения затронут пользовательский интерфейс платформы, а также личный кабинет заказчиков.

«Наши клиенты хотят, чтобы незакрытые смены автоматически распределялись по всем каналам, включая собственных сотрудников на подработке. Мы объединили все источники в единую систему. Теперь каждую смену в нужной последовательности видят все исполнители, что одновременно ускоряет закрытие вакансий и улучшает сервис для пользователей платформы», – отметил директор по продукту Verme Максим Минаков.