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Визгалов Евгений


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Verme выбрал VK Tech для развития платформы управления эффективностью персонала 1
29.03.2021 МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей 1
02.10.2009 Администрация Псковской области внедрила систему «Летограф. Основа» 1
04.09.2009 «Летограф» построил электронное досье контрагентов для МПБК «Очаково» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Визгалов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Летограф - Letograf 80 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 19 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2532 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11514 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2150 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 891 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1214 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 322 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2546 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16435 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1451 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6895 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8109 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 1
Летограф Основа 9 1
Verme - Vermenal 2 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Татаринов Александр 3 1
Мотовилов Олег 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Россия - СЗФО - Псковская область 647 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7981 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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