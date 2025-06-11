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Визгалов Евгений
УПОМИНАНИЯ
Визгалов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Летограф - Letograf 80 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
|Verme - Верме - Инвент консалтинг 19 1
|Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
|Россия - СЗФО - Псковская область 647 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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