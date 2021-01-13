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МТС запустила направление облачных проектных решений для бизнеса

Интеграция Инфраструктура Облака

МТС сообщила о запуске провайдером CloudMTS направления облачных проектных решений. Направление будет заниматься стратегическим ИТ-консалтингом и реализацией сложных инфраструктурных проектов. Эксперты проведут аудит цифрового развития компании, помогут сформировать концепцию работы с данными (cloud data estate) и разработать облачную стратегию бизнеса.

Команда экспертов поможет спроектировать цифровую среду и подготовить дорожную карту развития бизнеса на основе облачных технологий, — customer cloud journey. Услуги направления будут востребованы коммерческими и государственными заказчиками, которые внедряют комплексные цифровые решения, трансформируют подходы к работе с данными и запускают новые проекты. Направление задействует экспертизу сертифицированных специалистов, в портфеле которых более 2 тыс. проектов.

Эксперты окажут консалтинговые услуги и реализуют облачные проекты с набором индивидуальных требований. Компании смогут провести аудит и оптимизацию инфраструктуры, мигрировать в облако, а также построить системы информационной безопасности. Заказчики будут комплексно решать задачи по созданию частных и гибридных облаков с высокой степенью кастомизации. Провайдер возьмет на себя весь технологический цикл: проектирование архитектуры, поставку и настройку оборудования и лицензий, внедрение, запуск и поддержку ИТ-систем в облаке.

«Создание направления проектных решений – это принципиально новый этап развития облачного бизнеса МТС. Мы накопили богатый опыт, и готовы помогать компаниям комплексно развиваться, внедрять инновации и формировать их собственный путь облачной трансформации. В нашем лице бизнес сможет найти надёжного ИТ-партнёра, который поможет реализовать сложные проекты без привлечения дополнительного штата дорогостоящих специалистов. Один из таких проектов мы реализовали для лесопромышленного холдинга Segezha Group, обеспечив основу и запуск в облаке цифровой платформы на основе решений SAP с набором индивидуальных требований», – сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В рамках направления заказчики смогут реализовать решения, обладающие высокой защищенностью и отвечающие законодательству и отраслевым стандартам. Эксперты помогут компаниям построить «с нуля» или подготовить имеющуюся инфраструктуру для выполнения требований 152-ФЗ «О персональных данных» с возможностью проведения аттестации и получения клиентом подтверждающих документов. Возможна сертификация на соответствие требованиям стандарта PCI DSS, также проведение оценки соответствия требованиям Банка России по информационной безопасности для организаций банковской системы.

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