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Вeeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud запустил новый проект «Тесла», направленный на киберзащиту социально-значимых ресурсов в сферах культуры, искусства, благотворительности и медиа. Об этом CNews сообщили представители Вeeline.

В рамках проекта Вeeline cloud предоставляет защиту от DDoS-атак, которые представляют собой одну из самых распространённых и разрушительных форм кибератак. Они заключаются в создании искусственного трафика на целевой сайт с целью перегрузить его и сделать недоступным для пользователей. Это может привести к значительным финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия со стороны аудитории.

Система защиты beeline cloud от DDoS-атак включает: мониторинг трафика в реальном времени: позволяет быстро выявлять и реагировать на подозрительную активность, предотвращая перегрузку сайта; многоуровневые фильтры: эффективно отсеивают вредоносный трафик, пропуская только легитимные запросы; автоматическое масштабирование: обеспечивает стабильную работу сайта даже при попытке значительной перегрузки.

Подчеркивая важность сохранения ценностей и поддержания стабильной работы значимых цифровых ресурсов, Вeeline cloud придерживается принципов социальной ответственности и высокого качества услуг.

«Мы понимаем важность безопасности в цифровом пространстве и стремимся обеспечить максимальную защиту для тех, кто делает мир лучше. Мы верим, что каждый проект, направленный на улучшение общества, заслуживает надежной защиты от киберугроз. Проект "Тесла" — это наш вклад в поддержку таких инициатив», — сказал генеральный директор Вeeline cloud Олег Мотовилов.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

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