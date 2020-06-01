МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнеса

МТС объявила о запуске провайдером #CloudMTS автоматизированной платформы для самостоятельного управления облачной инфраструктурой. Новый облачный сервис собственной разработки позволяет бизнес-клиентам создавать и масштабировать облачные ресурсы, мониторить нагрузку и оплачивать счета из единой панели управления c интуитивно понятным интерфейсом.

Платформа самообслуживания представляет собой веб-панель управления, которая работает по договору оферты и позволяет создавать виртуальную инфраструктуру в течении нескольких минут. Сервис будет востребован представителями малого и среднего бизнеса в сфере онлайн-торговли, рекламы, финансовых услуг и логистики. Использовать self-service можно для размещения критической для бизнеса инфраструктуры и корпоративных сервисов. Среди них: веб-приложения, бухгалтерские и CRM-системы, базы данных. ИТ-компании и технологические стартапы смогут пользоваться платформой для размещения продуктивной и тестовой сред в процессе разработки программного обеспечения.

«Запуск автоматизированной платформы выводит оказание облачных услуг МТС на принципиально новый уровень. Мы делаем облачные технологии еще доступнее, предоставляя малому и среднему бизнесу доступ к сервисам виртуализации на базе премиальных решений и оборудования. Компании смогут сократить time-to-market и существенно оптимизировать затраты на облачные ресурсы благодаря возможности самоуправления. При этом не обязательно иметь в штате профильного ИТ-специалиста, так как сервис реализуется через простую и понятную веб-панель», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В среднем на 20% сервис снижает затраты на облачные ресурсы благодаря возможности самостоятельного управления и быстрого краткосрочного масштабирования, а также списанию платы каждые десять минут. В частности, клиент может увеличить объем облачных ресурсов, например, в период распродаж или специальных акций в интернет-магазине.

Сервис является собственной программной разработкой в основой которой лежат решения VMware. Инфраструктура сервиса расположена в трех дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве аппаратной части облака используется оборудование производства Cisco, Dell, NetApp, Juniper Networks. Для подключения к сервису необходимо заполнить специальную форму на сайте и активировать сервис по ссылке, которая придет на электронный адрес. Есть возможность тестового доступа в течении двух недель.