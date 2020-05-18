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МТС поможет крупному бизнесу с облачным резервным копированием

ПО Софт Бизнес Облака Маркет

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о расширении линейки сервисов для облачного резервного копирования. Провайдером CloudMTS запущено многофункциональное решение на основе технологий Commvault, разработчика решений для обеспечения непрерывности бизнеса. Крупные корпоративные клиенты оптимизируют работу с данными, обеспечат бесперебойность бизнеса и снизят затраты на хранении данных.

Решение позволяет делать резервные копии всех широко используемых операционных систем, платформ виртуализации, баз данных и ПО. Новый сервис будет востребован крупными компаниями, которые работают с большими объемами данных и имеют развитую филиальную сеть. Среди них: организации из финансового, производственного, нефтегазового и телекоммуникационного секторов.

Благодаря возможности сжатия данных, сервис на 70% уменьшает объем резервных копий в облаке. В среднем на треть снижаются затраты: требуется меньший объем ИТ-ресурсов в облаке по сравнению с физическим хранилищем. Решение дает возможность гранулярного восстановления при работе с большинством баз данных и приложений. Это позволяет восстанавливать отдельные файлы, электронные письма и документы без воссоздания всей системы. Сервис обеспечивает целостноcть и согласованность данных в процессе восстановления из копий.

«Сейчас многие компании испытывают большие нагрузки на ИТ-инфраструктуру. Резервное копирование обеспечивает непрерывность и надежность работы бизнес-систем. Это неотъемлемая часть работы с данными, которая крайне важна для крупных компаний с большим числом разных ИТ-систем. С запуском решения на основе технологий Commvault мы расширяем линейку бэкап-сервисов CloudMTS. Решение подойдет компаниям, которые работают с большими массивами данных и хотят консолидировать свои средства резервного копирования и восстановления данных», — сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Резервное копирование в облако осуществляется из любого места: из собственной облачной инфраструктуры CloudMTS, частного или публичного облака любого провайдера, с локальных площадок или арендованных дата-центров. Для повышения надежности решение позволяет осуществлять резервное копирование сразу в несколько дата-центров МТС. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры, защищенных каналов и протоколов передачи данных, также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных.

Услуга доступна в облаке CloudMTS в формате подписки. Стоимость зависит от объема переносимых данных и типа объекта, для которого проводится резервное копирование. Например, стоимость копирования для одной рабочей станции 980 руб. в месяц. Настройку и сопровождение сервиса можно получить «под ключ». В рамках направления Professional & Managed Services специалисты провайдера осуществят настройку политик резервного копирования, установят и будут поддерживать работу сервера и агентов Commvault.

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