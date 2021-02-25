МТС запустила направление «1С» для бизнеса на базе облака

МТС сообщила о старте сотрудничества облачного бизнеса МТС с компанией «1С», одним из ведущих российских разработчиков программного обеспечения для бизнеса. Провайдер запустил новое направление, которое займется хостингом клиентских систем «1С» в облаке, их комплексным сопровождением и индивидуальной настройкой. Облачная реализация позволит обеспечить высокую скорость работы программ «1С» и снизить издержки по сравнению с традиционным подходом на 25%.

На первом этапе новое направление будет включать в себя услуги по хостингу и сопровождению всех типовых конфигураций программных продуктов «1С». Услуги направления будут востребованы крупными территориально-распределенными компаниями, которым важен централизованный доступ к ИТ-системам и кастомизированная доработка программ «1C». Сервис будет пользоваться спросом среди представителей среднего бизнеса, который сможет значительно сократить затраты на поддержание работоспособности систем «1С».

«Партнерство с «1С» является для нас стратегическим, – мы видим в нем дополнительный импульс развития и основу для расширения продуктовой линейки востребованными на рынке сервисами. На первом этапе сотрудничества облачная реализация позволит нашим заказчикам работать с привычными программами, передав на аутсорсинг организацию инфраструктуры и комплексное сопровождение «1С». В дальнейшем наши клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами аренды программного обеспечения «1С» из облака», – сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Провайдер предоставит вычислительные ресурсы, оптимизированные под работу с системами «1С». Команда сертифицированных специалистов будет оказывать круглосуточную техническую поддержку систем в облаке. По запросу клиентов эксперты доработают и внесут изменения в функциональность программ с учетом индивидуальных требований. Персональные консультанты окажут помощь в настройке, освоении программ и решении сложных вопросов пользователей при работе с системами «1С».

Кроме того, провайдер обеспечит резервное копирование данных и их оперативное восстановление. Подключение к облаку будет осуществляться через защищенные каналы связи МТС. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно оставить заявку на сайте провайдера или обратиться к персональному менеджеру.

Услугами можно воспользоваться на всей территории страны. Хостинг для программ «1С» осуществляется по модели IaaS, которая предполагает оптимальную реализацию конфигураций «1С». Заказчики могут приобрести лицензии «1С», а также заменить аппаратные ключи для рабочего места на программные. В рамках направления осуществляется подключение клиентов к официальной поддержке «1С».

Для клиентов организована выделенная линия консультаций «1С» и сформирована команда сертифицированных специалистов. Команда проектного офиса облачного бизнеса МТС обслуживает все основные типовые конфигурации, например, «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление Торговлей», «1С:Розница», «1С:Документооборот», «1С:Управление Нашей Фирмой».

Стоимость услуг по внедрению рассчитываются индивидуально и зависит от занимаемого объема в облаке и технических требований заказчиков. Стоимость программных продуктов устанавливаются компанией «1С».