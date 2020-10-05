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МТС перенесла в облако электросети Краснодарского края

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о реализации комплексного инновационного проекта для «НЭСК-электросети». МТС разработала и внедрила на облачной площадке #CloudMTS автоматизированную систему по удаленному мониторингу и сбору показаний электросчетчиков. Это позволило электросетевой компании сэкономить на эксплуатационных процессах до 30 процентов расходов. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

МТС автоматизировала процесс мониторинга информации на более, чем 10 000 приборах учета АО «НЭСК-электросети». Данные с устройств аккумулируется в облаке провайдера. Электросетевой компании не потребовалось закупать и устанавливать установки дополнительное оборудование, — хранение и обработка всех данных осуществляется на облачной площадке #CloudMTS. Доступ к показаниям сотрудники электросетевой компании могут получить в любой момент удаленно по защищенным каналам передачи данных. В случае нештатных ситуаций автоматизированная система сама отправляет уведомление по SMS или электронной почте.

«МТС имеет большой опыт по разработке, внедрению и эксплуатации проектов на базе цифровых сервисов. Мы готовы быстро включаться в решение разных по уровню сложности задач для компаний любого масштаба. Например, сегодня компании-поставщики бытовых и коммунальных услуг активно автоматизируют рабочие процессы, добиваясь снижения затрат и улучшения качества услуг. Использование облачных технологий МТС позволило электросетевой компании Краснодара получить полностью готовое к эксплуатации ИТ-решение «под ключ», без привлечения множества сторонних подрядчиков. Немаловажно, что облачный сервис полностью соответствует всем законодательным требованиям, предъявляемым к работе с персональными данными», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

«НЭСК-электросети» является одной из крупнейших электросетевых компаний Юга России. Для эффективного управления энергосистемой предприятие активно применяет новейшие системы для сбора данных и телекоммуникационные сервисы.

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