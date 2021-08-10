BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС

МТС сообщает о расширении сотрудничества с компанией BelkaCar, одним из лидеров рынка каршеринга России. По итогам второго квартала 2021 года BelkaCar на 50% увеличила потребление облачных сервисов МТС, которые обеспечивают надежную работу каршеринговой платформы в периоды пикового спроса.

В облаке МТС работает мобильное приложение BelkaCar, через которое можно арендовать автомобиль на короткий срок. Облачные технологии провайдера обеспечивают высокую доступность и скорость работы каршеринговой платформы при высокой загрузке автопарка, которая достигает 80% и более в периоды наивысшего спроса. С помощью облака BelkaCar оперативно увеличивает ИТ-мощности, необходимые для безопасной работы и масштабирования сервиса при растущем спросе на каршеринг в России, также решения задач аналитической обработки больших массивов данных и проведения маркетинговых кампаний с большими пиковыми нагрузками на ИТ-системы.

В 2021 году спрос на каршеринг BelkaCar значительно вырос относительно показателей предыдущего года. Во втором квартале на 50% увеличилось число поездок в Москве, на 87% вырос средний чек, на 40% выше стала загрузка автопарка. Согласно данным компании, около 21% всех поездок в столичном регионе приходится на каршеринг BelkaCar, один автомобиль ежедневно совершает в среднем 6,5 поездок. По данным Департамента транспорта Москвы BelkaCar занимает третье место на рынке каршеринга столицы по числу поездок в сутки.

«Постепенно из каршеринга мы превращаемся в технологического игрока, который активно развивает свою ИТ-платформу. В наших планах не только дальнейшее расширение географии услуг, но и развитие новых бизнес-моделей на основе ИТ-сервисов. В частности, мы помогаем автопроизводителям запускать услуги автомобилей по подписке. Быстро реализовывать новые проекты и масштабировать существующие сервисы нам помогают облачные технологии, которыми мы пользуемся с самого старта бизнеса BelkaCar в 2016 году», — комментирует технический директор BelkaCar Андрей Калинин.

«Наш клиент активно развивается не только в столице, но и на юге России, там BelkaCar является лидирующим каршеринговым оператором. Вместе с ростом бизнеса BelkaCar растет и потребность в ИТ-ресурсах. Сейчас в автопарке компании более пяти тысяч машин, по каждой из которых собираются большие объемы данных: от местоположения до технического состояния и стиля вождения клиентов. Все эти данные нужно безопасно хранить и быстро обрабатывать. Облачные технологии МТС позволяют каршеринговому бизнесу надежно работать в условиях пиковых нагрузок и растущего спроса на краткосрочную аренду машин среди россиян», — отмечает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В проекте используется аттестованное облако, которое обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных». BelkaCar пользуется сервисами резервного копирования МТС, которые защищают бизнес от аппаратных сбоев и человеческих ошибок. Большие массивы данных компания хранит в облачном объектном хранилище провайдера. Ранее, в 2016 году BelkaCar арендовала облако провайдера «ИТ-ГРАД», который входит в облачную экосистему МТС.