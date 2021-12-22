Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года

В 2021 г. бизнес облачного провайдера T1 Cloud показал рост, сохранив позитивные тенденции 2020 г. Количество реализованных проектов увеличилось на 79%, а количество клиентов – на 25%. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Росту показателей способствовал тренд на внедрение бизнесом инструментов для удаленного формата работы и цифровизацию. Усиливая свои позиции, Т1 Cloud продолжил работу по развитию продуктовой линейки в соответствии с запросами рынка и расширению портфолио высокотехничных проектов.

В начале года на мощностях Т1 Cloud начала работу система TalentForce – собственная разработка «Т1 консалтинг» для управления наймом и развитием персонала.

Совместно с ВТБ в рамках цифровой трансформации T1 Cloud реализовал проект по построению гибридной облачной инфраструктуры для сред разработки банка. Разработчики высоконагруженных приложений получили необходимую инфраструктуру и могут гибко масштабировать имеющиеся мощности для быстрого вывода новых цифровых банковских продуктов на рынок.

Ещё одним масштабным проектом по цифровой трансформации бизнеса стало размещение в облаке T1 Cloud всей инфраструктуры «Деметра холдинг» и части дочерних компаний. Все бизнес-приложения холдинга были развернуты на виртуальных мощностях. Это создает возможности для настройки полной автоматизации бизнес-процессов, обеспечивает мобильность и отказоустойчивость инфраструктуры за счет гарантированного SLA 99,95%.

Также в 2021 г. Tele2 продлила сотрудничество с Т1 Cloud. В течение пяти лет провайдер продолжит предоставлять оператору связи инфраструктуру в облаке для размещения SAP HANA и бизнес-приложений SAP, а также базисную техническую поддержку систем SAP.

Возросла популярность услуги облачного хранилища T1 Cloud: свои данные в нем разместили компании из сферы образования, транспорта, медиа, маркетинга и многих других. Сервис ценится за надежность хранения, сокращение издержек на инфраструктуру и повышение производительности, отмечают в компании.

В 2021 г. T1 Cloud начал новый этап в расширении рынка. Провайдер подписал меморандум о сотрудничестве с 3data и Key Point по размещению части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в новом дата-центре Key Point в Приморском крае. Сотрудничество открыло новые возможности для T1 Cloud по работе на рынке Дальневосточного федерального округа – крупнейшего по площади в России, а для компаний региона – по развитию своей ИТ-инфраструктуры в надежном облаке.

В уходящем году T1 Cloud продолжил работу над усилением портфеля услуг на базе собственной платформы.

«2021 г. можно назвать началом масштабной продуктовой трансформации Т1 Cloud. Мы внедрили самые современные продуктовые практики. За этот год в облаке появилась возможность вести защищенную разработку: мы запустили безопасный конвейер разработки полного цикла, все виды анализа кода. На предстоящий год запланировано серьёзное усиление таких направлений как Big Data, ML/AI, Cloud development. Но уже сегодня наши клиенты имеют возможность получить кратный рост производительности обучения моделей и тренировки нейронных сетей, с помощью доступа к высокопроизводительным графическим картам Nvidia A100 и сервисам на их основе», – отметил Олег Мотовилов, управляющий директор T1 Cloud.