Авиакомпания Utair перешла в облако МТС

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о реализации комплексного проекта по переводу ИТ-инфраструктуры Utair в облако провайдера CloudMTS. На облачную площадку перенесены ключевые информационные системы и приложения одной из крупнейших российских авиакомпаний, реализующей авиаперевозки по 140 направлениям. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

В облако МТС переведено порядка 90% ИТ-инфраструктуры авиакомпании Utair, включая ее дочерние структуры и подразделения по всей стране. В облаке функционируют как внутренние ИТ-системы, так и внешние клиентские ресурсы. Масштабный проект по переходу в облако МТС реализован в течение трех месяцев. Бесшовная миграция позволила перенести ИТ-системы с внешней облачной платформы, обеспечивая высокую работоспособность компании в переходный период.

На облачную площадку CloudMTS перенесены системы, связанные с управлением операционной деятельностью, бухгалтерией и финансами. Это позволяет повысить эффективность взаимодействия распределенных подразделений авиакомпании за счет консолидации ИТ-ресурсов в облаке и централизованного доступа к ним. На основе облака МТС работают внешние онлайн-сервисы для пассажиров: сайт и мобильное приложение. С их помощью клиенты компании оформляют билеты, регистрируются на рейсы и узнают расписание. Облачные технологии обеспечивают высокую доступность и скорость работы клиентских сервисов – до пяти раз быстрее по сравнению с традиционным подходом. В среднем на 25% сокращаются затраты, связанные с эксплуатацией ИТ-оборудования.

«Utair продолжает активно внедрять технологичные решения в операционные процессы и использует облачные технологии для надежной работы ключевых ИТ-систем. Переход в облака позволяет повысить эффективность взаимодействия ИТ-подразделений и существенно оптимизировать операционные расходы компании на ИТ. Все это делается для удобства пассажиров - чтобы они могли быстро и комфортно покупать билеты и дополнительные услуги на сайте и в мобильном приложении Utair по экономичным ценам», — отметил президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

«Мы рады реализовать этот масштабный проект по переводу в облако МТС ИТ-инфраструктуры одной из крупнейших авиакомпаний страны. Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов доступны только пассажирам компании. Пример Utair демонстрирует, как новые технологии помогают в работе компании, которая реализует важную социальную функцию по обеспечению транспортной доступности на территории России. Сегодня переход в облако становится обязательным этапом в цифровом развитии для компаний, которые работают с большими массивами данных, а также с персональными данными россиян»», — сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В проекте используется выделенный VPN-канал для безопасной передачи данных. Для всех перенесенных в облако систем провайдер осуществляет резервное копирование, что повышает надежность работы. Помимо облачных решений, Utair пользуется также услугами мобильной связи, выделенными линиями связи 8-800 и сервисом по SMS-оповещению «МТС Коммуникатор».