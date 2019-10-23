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Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и компания Progression Engineering Pte (S) Ltd. заключили соглашение о намерениях, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии. Сотрудничество предусматривает создание официальной дистрибуторской сети в 11 странах. Подписание документа состоялось на выставке технологий новой индустриальной трансформации Industrial Transfrmation Asia (ITAP) 2019 в Сингапуре.

Дистрибуторская сеть продукции «Швабе» охватит Сингапур, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Камбоджу, Лаос, Мьянму, Восточный Тимор, Бруней-Даруссалам и Филиппины.

«Юго-Восточная Азия – это один из наиболее быстро растущих и перспективных для Ростеха рынков. Подписанное соглашение о намерениях официально подтверждает обоюдную заинтересованность сторон в продвижении современной российской продукции гражданского назначения в странах этого региона. Сотрудничество предусматривает создание официальной дистрибуторской сети в 11 странах. В ближайшее время планируется подписать дилерское соглашение, которое даст старт продажам продукции Ростеха в ЮВА», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Подписание на ITAP-2019 стало очередным этапом развития делового сотрудничества между партнерами. В апреле 2018 года руководство «Швабе» подписало с Progression Pte (S) Ltd. и Российско-Сингапурским деловым советом договор о сотрудничестве с Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов в Юго-Восточной Азии.



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