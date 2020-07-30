Microsoft Teams поможет фанатам поддержать любимую команду на играх NBA

Microsoft Teams стала платформой для виртуальной поддержки спортсменов на играх NBA. В рамках технологического партнерства Microsoft и NBA было разработано решение на базе нового режима Together mode в Microsoft Teams, которое позволит переосмыслить возможности поддержки спортсменов в режиме реального времени.

Баскетбольный сезон 2019-2020 гг. в лиге NBA возобновляется в Орландо 30 июля без присутствия поклонников команд на трибунах. Понимая необходимость переосмыслить способ виртуального взаимодействия фанатов и игроков, NBA обратилась к команде Microsoft, и совместными усилиями им удалось решить данную задачу.

Начиная с 30 июля, NBA будет оснащать каждую игровую площадку светодиодными экранами высотой 17 футов (приблизительно 5м), охватывающими три стороны арены. Эти «трибуны» будут заполнены более чем 300 болельщиками с помощью режима Together mode, в котором используется технология сегментации ИИ, позволяющая объединить людей на общем фоне.

Этот новый опыт, который впервые появился в результате партнерства NBA и Microsoft, дает участвующим фанатам возможность ощутить, что они сидят рядом друг с другом на живой игре, не покидая своего дома. Игроки будут чувствовать поддержку на площадке и видеть реакцию фанатов в реальном времени. Зрители трансляций, наблюдающие за игрой из дома, ощутят энергию толпы, а также увидят виртуальные стенды, заполненные фанатами.

«Мы рады, что сотрудничество с Microsoft поможет нам виртуально подключить поклонников NBA к перезапуску нашего сезона», – сказала Сара Цукерт, руководитель Next Gen Telecast, NBA. – Этот уникальный опыт живой игры позволит фанатам сохранять чувство общности во время наблюдения за своими любимыми командами и игроками».

Партнерство между Microsoft и NBA осуществляется не впервые. В апреле 2020 года NBA и Microsoft заключили стратегический альянс для создания новых возможностей для поклонников баскетбола, например, новой платформы для взаимодействия с фанатами, предлагающей персонализированные трансляции игр в прямом эфире, исторических видеоархивов, а также уникальных инструментов анализа для поклонников NBA, тренеров и вещателей.