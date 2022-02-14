Admitad инвестировала $1,2 млн в сервис купонных витрин для медиа

ИТ-компания Admitad вложила $1,2 млн в White Label – проект, который создает для интернет-изданий промокодные разделы. В 2021 г. стартап обеспечил брендам продаж на $25 млн, изданиям – прибыль более $1 млн, получил второй транш инвестиций от Admitad и вошел в ее структуру. В новом году White Label планирует рост прибыли в 2,5 раза и активную географическую экспансию.

Промокодные витрины, которые создает White Label, дают медиа-ресурсам дополнительный канал монетизации аудитории, а брендам-партнерам – открывает доступ к нативному привлечению продаж с сайтов ведущих СМИ. Сейчас стартап работает с более чем 1,5 тыс. брендов и крупнейших медиа-организаций, среди которых «Газпром-медиа», Mail.ru, «Комсомольская правда» и другие.

Продукт White Label приносит прибыль не только брендам и изданиям, но и читателям. По подсчетам на конец 2021 г. пользователи сэкономили более $1,5 млн, применяя промокоды с созданных проектом страниц в СМИ.

Инвестиции от Admitad прошли в два раунда – на $350 тыс. и $850 тыс. Второй транш прошел в 2021 г., после него бизнес и вошел в структуру компании. Сейчас она уже насчитывает восемь B2B- и один B2C-сервис, решения которых предназначены для привлечения клиентов, создания долгосрочных партнерских отношений, монетизации контента и аудитории, управления заработанными средствами и бюджетами в рекламных сетях, реализации SmartShopping.

«Я вижу большой потенциал в White Label с учетом активного развития культуры промокодных покупок. По оценкам Admitad, в 2021 г. продажи через промокодные сервисы выросли на 27% в России и на 36% по всему миру. Уникальная модель работы этого бизнеса помогает ему по темпам роста сильно обгонять рынок и при этом пользоваться всеми преимуществами сложившегося тренда. Инфраструктура нашей компании обеспечит White Label еще более активное развитие», – сказал Александр Бахманн, основатель, CEO и владелец группы компаний Admitad.

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Развитие White Label началось в 2019 г. – в марте была собрана команда, а в июле проект уже привлек первые инвестиции от стартап-студии Admitad Projects. Весь дальнейший рост шел в рамках акселератора. Стартап-студия оказала White Label поддержку в тех вопросах, которые для молодого бизнеса обычно представляют наибольшую сложность: юридические аспекты, управление финансовыми потоками, опытные кадры из сферы разработки и дизайна, комфортный и современный офис.

В 2020 г. продажи через инструменты стартапа выросли в 8 раз, и он начал активную географическую экспансию – вышел со своими услугами на рынки Украины и Белоруссии. В 2021 г. к странам присутствия присоединились Индия и Арабские Эмираты.

«В этом году мы бурно растем на зарубежных рынках, выходим с нашим продуктом в несколько европейских стран и в США. Также планируем развивать новые инструменты, позволяющие людям экономить и совершать умные покупки. Сейчас рассматриваем опции мобильного приложения и браузерного расширения – мы открыты для партнерств. Доходы клиентов растут так же быстро, как и наша прибыль. К концу 2022 г. мы ожидаем роста выручки в 2,5 раза год к году», – отметил Владислав Губин, основатель и руководитель White Label.