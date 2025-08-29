Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181774
ИКТ 14125
Организации 10980
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3498
Системы 26096
Персоны 78141
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Дмитриева Екатерина


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов 1
28.01.2016 «Первый БИТ» выяснил, как российский бизнес использует мобильные приложения 1
28.08.2015 Бизнес-приложение «БИТ.Лидер» теперь доступно для Apple Watch 1
16.04.2015 Студенты и преподаватели школы бизнеса МИРБИС планируют занятия с помощью мобильного приложения 1
25.09.2014 «Первый БИТ» создал мобильное приложение для «БИТ.Финанс» 1
03.10.2003 "Прогресс" затопят в Тихом океане 1
03.10.2003 "Прогресс" затопят в Тихом океане 1
23.07.2003 Космическая свадьба все-таки состоится? 1
23.07.2003 Космическая свадьба все-таки состоится? 1
21.07.2003 Главком ВВС против свадьбы космонавта 1
21.07.2003 Главком ВВС против свадьбы космонавта 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Дмитриева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 869 4
8691 2
Apple Inc 12394 1
Villa Capri 4 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9956 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25197 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70334 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2064 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3432 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8369 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25102 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7303 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7941 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1072 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5777 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 1
Управление финансами - Financial management 627 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5320 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14214 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 881 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 937 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25419 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32842 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 6
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 6
Google Android 14449 4
1С Первый Бит - БИТ.Лидер 3 3
Apple iOS 8096 3
Google Play - Google Store - Android Market 3385 3
Apple - App Store 2968 3
Космодром Байконур 1070 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 509 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 693 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 238 1
Маленченко Юрий 58 6
Михайлов Владимир 38 4
Lu Edward - Лу Эдвард 19 4
Горбунов Сергей 23 4
Калери Александр 19 2
Foale Michael - Фоул Майкл 19 2
Duque Pedro - Дуке Педро 10 2
Переверзева Елена 1 1
Агличев Виктор 4 1
Калинкин Роман 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 152530 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52934 6
США - Техас 1001 6
Земля - планета Солнечной системы 10536 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3008 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3569 2
Новая Зеландия 724 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44872 2
Европа 24493 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1306 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19769 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50144 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8382 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 391 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
Физика - Physics - область естествознания 2770 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8091 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11484 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1885 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30965 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2864 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
ABC News 52 2
AP - Associated Press 2006 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11354 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 2
Комсомольская правда ИД 68 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380824, в очереди разбора - 737540.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: