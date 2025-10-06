Разделы

Агличев Виктор


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 «Первый Бит» представила ИИ-ассистента для финансовых директоров и собственников бизнеса 1
05.08.2024 «Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве 1
25.09.2014 «Первый БИТ» создал мобильное приложение для «БИТ.Финанс» 1
09.09.2014 «Первый БИТ» интегрировал «БИТ.Финанс» с системой «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 1
09.04.2014 «1С:Первый БИТ» выпустил мобильное приложение «БИТ.Финанс.Визирование» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Агличев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 885 4
8802 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 130 1
Федеральное казначейство России 1853 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1935 3
Управление финансами - Financial management 629 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12019 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6876 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25290 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 974 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7151 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5858 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 243 4
Apple iOS 8150 3
Google Android 14536 3
Apple - App Store 2980 2
Google Play - Google Store - Android Market 3401 2
1С Первый Бит - БИТ.Лидер 3 1
1С:ERP Управление предприятием 674 1
Microsoft Windows 16174 1
Дмитриева Екатерина 11 1
Солодкова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1315 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 759 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8155 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25529 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 202 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

