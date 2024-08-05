«Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве

Интегратор эффективных ИT-решений «Первый Бит», разработчик линейки российских программных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских услуг, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В рамках совместной работы компании объединят экспертизу для расширения и развития функциональности линейки программных продуктов «БИТ.Финанс».

Направления совместной работы будут сфокусированы на следующих областях: Бюджетирование и Планирование, Казначейство (Управление ликвидностью), Учет и Отчетность МСФО, Управленческий учет.

Руководитель продукта «БИТ.Финанс» и дирекции по направлению «Финансовый учет» компании «Первый БИТ» Виктор Агличев, говоря о совместной работе, отметил высокую компетенцию и профессионализм экспертов «Б1», а также многолетний опыт, более 15 лет, совместного труда над многими проектами.

«Нам важно чтобы клиенты решения «БИТ.Финанс» получали продукт, созданный с учетом лучших практик и самой высокой экспертизы в сфере финансового и управленческого учета. Наша задача – сделать так, чтобы программа не просто закрывала основные задачи сотрудников, но и была максимально удобной и гибкой. В разработке мы опираемся на опыт использования продукта клиентами и привлекаем внешних экспертов для детальной проработки отдельных блоков и подсистем. Мы благодарны коллегам из Б1 за их вклад в развитие функциональности «БИТ.Финанс» и обмен опытом в построении финансовых систем и оптимизации процессов», — сказал Виктор Агличев.

Руководитель отдела технологического консалтинга «Б1» Иван Бутягин говоря о подписанном соглашении, отметил, что «рад продолжить работу с «БИТ.Финанс» в статусе методологического партнера и принять участие в развитии линейки решений».

«Благодарим коллег за доверие и надеемся, что лучшие практики и большой проектный опыт Технологической практики Б1 помогут сделать продукт максимально ориентированным на потребности российского бизнеса», – сказал Иван Бутягин, партнер технологической практики «Б1».

Директор департамента консалтинга, технологий и транзакций группы компаний «Б1» Анна Солодкова сказала, что наблюдает за развитием продукта «БИТ.Финанс» с момента выхода в 2008 г. и взаимодействует с командой развития для подсистем учета и отчетности МСФО, бюджетирования и казначейства.

«Поэтому сейчас для меня особенно важно быть частью этого нового проекта. Мы собрали профессионалов с разнообразным экспертным опытом в функциональных областях, автоматизируемых на продукте «БИТ.Финанс». Уверена, что это позволит получить максимальную отдачу от совместной работы команд», — сказала Анна Солодкова, директор департамента консалтинга, технологий и транзакций группы компаний «Б1».