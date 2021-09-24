Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора

Уроженец Новосибирска Владимир Жоглик мог сесть в тюрьму на два года за исправление ошибок в электронном дневнике. На него заявила директор гимназии, в которой он учился. Суд не увидел в его действиях состава преступления, после чего перед Жогликом извинился лично зампрокурора. Также ему присудили компенсацию морального ущерба, Преследовавшая его директор гимназии лишилась своей должности.

Хакер против государства

Россиянин Владимир Жоглик, обвиненный во взломе электронного дневника во время своего обучения в школе, смог не только избежать наказания, но еще и отсудил у России компенсацию за уголовное преследование. Дело против него было закрыто за отсутствием состава преступления, хотя власти хотели посадить его в тюрьму на два года.

Жоглику удалось не только отсудить у государства деньги, но и заставить одного из чиновников своего города лично извиниться перед ним. Свои извинения ему принес заместитель прокурора Советского района Новосибирска, откуда Владимир Жоглик родом.

История Жоглика началась в 2016 г., когда он был учеником 11 класса новосибирской гимназии № 5. В этот период ему удалось раздобыть пароль одного из учителей от электронного дневника, что открыло ему возможность исправлять оценки. По данным портала «Сибкрай», за все время владения паролем он исправил 51 оценку в дневнике.

Владимир Жоглик заставил государство заплатить за уголовное преследование

Преступления Жоглика были раскрыты, после чего занимавшая на тот момент должность директора гимназии Татьяна Борисова написала на него заявление в полицию. На допросе Жоглик сознался, что у него был пароль от учетной записи учителя в электронном дневнике.

Дело против старшеклассника было передано на рассмотрение в Советский районный суд Новосибирска. Ему вменяли нарушение ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Жоглику грозило тюремное заключение сроком до двух лет в дополнение к штрафу в размере до 200 тыс. руб.

Со слов матери юного «хакера» Лилии Жоглик, Татьяна Борисова прямым текстом предложила ей забрать своего сына из гимназии, несмотря на то, что все случившееся произошло непосредственно перед допуском к ЕГЭ.

«Преступников» было несколько

По данным «Комсомольской правды», исправлением оценок в электронном дневнике гимназии №5 занимался не только Жоглик. «На уроке информатики я нашел программу Keylogger, скачал и сохранил на школьном компьютере, то есть она была в локальной школьной сети. Затем запустил ее на компьютере, стоящем в кабинете истории, где у нас шли занятия. Учительница вошла в аккаунт, так и стали известны ее логин и пароль. Я сообщил их Володе Жоглику в обмен на логин и пароль другой учительницы, которые были у него. Мы обменялись информацией, и все», – заявил другой неназванный подросток во время допроса.

Третий ученик сообщил: «Я пришел к учителю математики переписывать работу, она дала задание и вышла. Я увидел, что компьютер включен и открыт “Дневник.ру”. Я воспользовался моментом и исправил оценки - удалил три единицы по математике. Через несколько дней я признался».

Таким образом, оценки в дневнике правили как минимум двое – Жоглик и еще один выпускник. Почему Татьяна Борисова решила наказать только одного, остается неизвестным.

Следствие затянулось

Расследование по делу «хакера» Владимира Жоглика растянулось до февраля 2019 г. По версии его адвокатов, это следствие затягивалось намеренно и без всяких законных оснований. Владимир за это время смог поступить в университет, но из-за следственных мероприятий он был вынужден взять академический отпуск.

В начале февраля 2019 г. Советский районный суд Новосибирска решил прекратить уголовное преследование Владимира Жоглика. Дальнейшее следствие прекращено по реабилитирующему основанию с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Ходатайство об отказе от государственного обвинения заявил гособвинитель Николай Земеров.

Со слов Владимира Жоглика, в марте 2019 г. на его имя пришло письмо из прокуратуры Советского района Новосибирска. В нем зампрокурора Сергей Сикорский лично извинился перед ним.

Блюдо, которое подают холодным

Спустя более двух лет после прекращения дела Владимир Жоглик решил получить от государства компенсацию за незаконное уголовное преследование. В мае 2021 г. он обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы. Жоглик потребовал взыскать в его пользу 2,53 млн руб. из российской казны в качестве возмещения морального ущерба.

Извинения зампрокурора в письменном виде

Иск был подан против российский МВД и Минфина.

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По информации «Комсомольской правды», к судебному иску Жоглик прикрепил в буквальном смысле прайс-лист, в котором расписал стоимость каждого действия правоохранительной системы, с которым он сталкивался.

Например, сам факт возбуждения против него уголовного дела Жоглик оценил в 100 тыс. руб. Отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по словам Жоглика, вызвала у него «чувство страха за свое будущее». За это «издевательство» он накинул еще 30 тыс. руб. к общей смете.

Иск Жоглика был зарегистрирован 1 июня 2021 г. и принят к производству 15 июля 2021 г. Рассмотрение состоялось спустя еще две недели, 29 июля 2021 г.

Вердикт по делу был вынесен 23 сентября 2021 г. Замоскворецкий суд Москвы встал на сторону Владимира Жоглика и удовлетворил его требование в компенсации морального ущерба. Однако судья Евгения Пазухина, рассматривавшая это дело, приняла решение сократить размер компенсации с 2,53 млн руб. до 50 тыс. руб.

Неизвестно, планирует ли Жоглик оспаривать решение судьи и добиваться получения первоначально означенной суммы.

Судьба директора гимназии

У этой истории есть небольшое ответвление. В начале 2019 г., еще до закрытия дела и снятия всех обвинений с Владимира Жоглика, его мама Лилия Жоглик обратилась в общественный совет при Министерстве образования. Она рассказала всю суть происходящего.

Кадровый состав гимназии №5. Здесь Татьяна Борисова еще директор

Рабочая группа общественного совета при Минобразования предложила обратиться к мэрии Новосибирска, учредителю гимназии №5, с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Татьяны Борисовой занимаемой должности (на тот момент она была директором гимназии). В рабочей группе заявили, что Борисова занималась преследованием ученика.

На заседание рабочей группы Татьяна Борисова была приглашена, но мероприятие она пропустила, сославшись на занятость. Ее представителя на заседании тоже не было.

Главная страница сайта гимназии №5. Упоминаний о Борисовой здесь нет

Информации о том, как развивалась эта история, в редакция CNews в открытых источниках не обнаружила. На официальном сайте гимназии №5 сведения о том, кто на 24 сентября 2021 г. занимает пост директора учреждения, весьма противоречивы.

На главной странице сайта говорится, что гимназию возглавляет Лада Сергеева, на другой же указано, что она является замдиректора по научно-методической работе, тогда как должность директора принадлежит Татьяне Борисовой.