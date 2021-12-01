Геймеры начали стрелять друг в друга из-за дорогущих дефицитных приставок

Геймеры оказались готовы пойти даже на убийство, лишь бы получить игровую приставку PlayStation 5. Творение Sony стало настолько серьезным дефицитом, что попытка продать его через интернет едва не стоила владельцу жизни. Покупатель пришел на встречу с оружием и выстрелил в продавца. PS5 могут украсть даже до отправки курьером или прямо из движущегося грузовика с партией этих приставок.

Консоль в обмен на жизнь

Игровая приставка Sony PlayStation 5 едва не стала причиной смерти 19-летнего геймера из Техаса (США). По информации сетевого издания ABC 13, он был подстрелен человеком, откликнувшимся на его объявление о продаже раритетной консоли.

По мнению экспертов портала TechSpot, подобное могло стать следствием общемировой нехватки PlayStation 5 и в связи с этим их высокой стоимости. Консоль вышла еще осенью 2020 г., однако Sony до сих пор не в состоянии наладить поставки нужного их количества. В итоге цены на PS5 растут как в рознице, так и на вторичном рынке, что делает их максимально привлекательными для различных преступников.

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В России, для примера, на 1 декабря 2021 г. приобрести PS5 в официальной рознице было практически невозможно.

К тому же на момент старта продаж годом ранее она стоила 47 тыс. руб. в версии с приводом и 38 тыс. руб. без него, а в апреле 2021 г. по решению Sony обе модификации подорожали на 3000 руб.

Что случилось в Техасе

Как сообщает ABC 13, 19-летний геймер выставил свою Sony PS5 на продажу, разместив объявление на неназванном интернет-сервисе. С ним почти моментально связался покупатель, стороны назначили место и время встречи.

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Обмен консоли на деньги должен был состояться воскресным днем, то есть в светлое время суток. Однако «покупатель» приехал на встречу с оружием и, угрожая им продавцу, попытался забрать приставку.

Как именно развивалась их беседа, полиция, расследующая этот инцидент, не сообщает. Известно лишь, что в итоге продавец получил огнестрельное ранение в бок. В настоящее время он находится в больнице.

Что примечательно, стрелок скрылся с места преступления без консоли. Злополучная PlayStation 5 осталась у своего законного владельца. На момент публикации материала личность стрелявшего установлена не была.

Все охотятся за PlayStation 5

Дорогая игровая консоль Sony стала одним из самых желанных приобретений в мире и России. Обладать ею по неустановленным причинам хотят очень многие, и некоторые из таких людей, в том числе и известные личности, совершенно не возражают получить заветную приставку или хотя бы аксессуар для нее обманным путем.

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В апреле 2021 г. 24-летний экс-защитник волгоградской футбольной команды «Ротор-2» Иван Шмелев был арестован по ст. 159 УК РФ за кражу джойстика DualSense для PS5 стоимостью 5000 руб. По информации «Комсомольской правды», он, как и неизвестный техасский стрелок, написал российскому продавцу через сайт с объявлениями и заявил о готовности купить геймпад. При встрече футболист забрал аксессуар и показал продавцу фальшивый чек о переводе денег через приложение банка.

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Продавец обратился в полицию, и в июне 2021 г. правоохранительные органы задержали обманщика. Он получил подписку о невыезде и риск сесть в тюрьму на два года. Также ему могут присудить штраф в размере 120 тыс. руб.

В Великобритании массовое воровство PlayStation 5 наладили работники Amazon. В ноябре 2020 г. курьер британского Amazon доставил приставку по нужному адресу, оставил ее у двери, но позже вернулся и забрал ее. Вора быстро вычислили и лишили работы.

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Также в Британии участились случаи воровства работниками Amazon новых консолей Sony еще до их отправки покупателям. Пользователи стали жаловаться, что они получают что угодно, но только не приставки. Кому-то достались кухонные принадлежности, другим доставили кошачий корм, а третьим повезло еще меньше – они получили лишь коробку, набитую упаковочной бумагой.

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Другие британские преступники пошли еще дальше и начали грабить грузовики в стиле популярных фильмов «Форсаж». Они, вероятно, решили последовать примеру румынских преступников, еще в 2012 г. убедившихся, что такой способ кражи различных товаров действительно работает. Одно из таких ограблений попало на видеозапись.

Румынский «Форсаж»

Как минимум один аналогичный случай, связанный с воровством PS5 из движущихся грузовиков, был зафиксирован и Чили. А в США желающие получить приставку бесплатно стали нападать на фургоны служб доставки FedEx и UPS.