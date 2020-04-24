Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео

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Разработчики из Южной Кореи создали одноплатный ПК Odroid-C4, в большинстве тестов опережающий популярный Raspberry Pi 4 и обладающий более низкой ценой. В его распоряжении больше современных интерфейсов, и, в отличие от Pi 4, у него есть собственная флэш-память.

Дешевый конкурент Raspberry Pi

Компания Hardkernel выпустила новый одноплатный компьютер Odroid-C4, способный, по заверениям ее представителей, конкурировать с Raspberry Pi 4 и обладающий большей по сравнению с ним производительностью. Построенный на четырехъядерном процессоре компании Amlogic, он поставляется с пассивной системой охлаждения, вместе с которой весит 59 граммов при размерах платы 85 мм в длину и 56 мм в ширину.

На момент публикации материала новый Odroid-C4 был доступен для заказа по цене $50 (3760 руб. по курсу ЦБ на 24 апреля 2020 г.). Для сравнения, Raspberry Pi 4, вышедший в июне 2019 г. в схожей комплектации оценивается в $55 (4130 руб.). В феврале 2020 г. его упрощенная версия с 2 ГБ оперативной памяти подешевела с $45 до $35.

Odroid-C4

Hardkernel – это южнокорейский разработчик одноплатных компьютеров. Свой первый ПК, получивший название Odroid (без дополнительных индексов) она выпустила в 2009 г., на три года раньше релиза самого первого Raspberry Pi – плата Raspberry Pi 1 Model A вышла в 2012 г.

Сравнение характеристик с Raspberry Pi 4

Hardkernel собрала Odroid-C4 на базе чипа Amlogic S905X3, который содержит четыре ядра ARM Cortex A55 с частотой 2 ГГц и двухъядерную интегрированную видеокарту Mali-G31 MP2 с частотой 650 МГц и поддержкой технологий OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0. В то же время основу Raspberry Pi 4 составляет CPU Broadcom BCM2711 с частотой 1,5 ГГц на четырех ядрах Cortex A72 и встроенной шестиядерной видеокартой.

Raspberry Pi 4 - главный соперник Odroid-C4

Odroid-C4 доступен пока лишь в комплектации с 4 ГБ оперативной памяти DDR 4, тогда как Raspberry Pi 4 поставляется с модулями на 1, 2 и 4 ГБ. Флэш-накопителя у Raspberry Pi 4 нет (используются съемные карты microSD), а Odroid-C4 располагает памятью eMMC емкостью от 8 до 64 ГБ и дополнительной поддержкой microSD.

Одноплатный ПК Odroid-C4 может управлять умным домом

Список интерфейсов нового Odroid-C4 включает гигабитный сетевой адаптер на базе контроллера Realtek RTL8211F, четыре полноразмерных порта USB 3.0, один microUSB 2.0 с поддержкой OTG, выход HDMI 2.0 с поддержкой 4К-разрешения для подключения дисплея, а также ИК-ресивер для управления при помощи пульта ДУ и проприетарный разъем питания. В Raspberry Pi 4 для подключения питания используется порт USB-C, а список интерфейсов включает: два USB 2.0, пару USB 3.0, два выхода microHDMI 2.0, гигабитный Ethernet, и вход под наушники.

Сравнение производительности

Разработчики из Hardkernel провели ряд сравнительных тестов нескольких одноплатных компьютеров, в подавляющем большинстве из которых Odroid-С4 значительно опережал Raspberry Pi 4. К примеру, в бенчмарке Dhrystone-2, тестирующем производительность процессора, Odroid-C4 набрал 4309 баллов, тогда как его соперник – лишь 3396.

Тест производительности процессоров

Графическая подсистема тестировалась в бенчмарке Glmark2-es2. Полученные результаты: 192 балла у Odroid-C4, 154 балла у Raspberry Pi 4.

Тест видеоподсистемы

По заверениям разработчиков, Odroid-C4 также обходит Raspberry Pi 4 по скорости работы памяти, потребляя при этом меньше энергии.

Более компактный компьютер

Несмотря на свои небольшие габариты, Odroid-C4 не является самым компактным на рынке. Для примера, в августе 2019 г. разработчики из китайской Shenzhen Xunlong выпустили одноплатный мини-компьютер Orange Pi Zero 2, размеры которого составляют 55х55 мм при массе около 34 граммов.

Orange Pi Zero 2

По своей производительности Orange Pi Zero 2 уступает Odroid-C4, но и стоит заметно дешевле – около $20. Мини-компьютер оснащен однокристальной системой Allwinner H6 на базе четырех ядер ARM Cortex-A53 с поддержкой 64-битных инструкций, графической подсистемой ARM Mali-T720, а также 512 МБ оперативной памяти LPDDR3, встроенным микрофоном, портом HDMI 2.0a, парой USB-портов (по одному – версий 2.0 и 3.0) и одним microUSB. Хранение данных обеспечивает флэш-модуль eMMC вместимостью 4 ГБ, и в дополнение к нему можно установить карту microSD емкостью до 32 ГБ.