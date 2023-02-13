Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала

Новый одноплатник

Китайская компания 9Tripod выпустила компактный одноплатный компьютер Pico Pi V2.0. По своим габаритам устройство напоминает Raspberry Pi 4 Model B (RPI 4), совместимо с последним благодаря наличию аналогичного 40-контактного разъема GPIO, но отличается от него несколько необычным набором портов.

Кроме того, в отличие от британского одноплатника, увидевшего свет летом 2019 г., разработка 9Tripod оснащена гораздо более современной однокристальной системой (SoC) Rockship RK3588S и, следовательно, представляет собой значительно более производительную платформу в целом. Как отмечает портал CNX Software, по вычислительной мощи новинка сопоставима с тремя-четырьмя платами RPI 4, в зависимости от типа решаемой задачи.

Мини-компьютер продается на одной из китайских торговых площадок по цене от $124 (около 9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 февраля 2023 г.). За эти деньги покупателю достанется Pico Pi V2.0 в самой базовой конфигурации – с 4 ГБ оперативной памяти и без встроенного накопителя eMMC. По сообщению CNX Software, также доступны версии с 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ RAM (LPDDR4X) и до 128 ГБ энергонезависимой флеш-памяти. Впоследствии в продаже появятся модели с 1 ГБ и 2 ГБ оперативки.

Между тем оригинальный Raspberry Pi 4 Model B с аналогичными емкостями запоминающих устройств жителям США обойдется в $55. На российских маркетплейсах одноплатник можно найти по цене в среднем около 15 тыс. руб.

Один из многих

«Сердцем» Pico Pi V2.0 является восьмиядерный чип Rockchip RK3588S. SoC несет четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76, которые работают на частоте до 2,4 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц).

За графические функции отвечает интегрированный GPU Mali-G610 MP4. Он поддерживает технологии OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.1. Ускоритель «умеет» декодировать видеосигнал в разрешении 8K (7680x4320) при 60 кадрах в секунду (кодеки H.265/AVS2/VP9/H.264/AV1).

Ускорение алгоритмов искусственного интеллекта возложено на нейропроцессорный блок с производительностью 6 Топс.

Микросхема Rockchip RK3588S в последнее время приобрела большую популярность среди разработчиков миниатюрных одноплатных компьютеров в форм-факторе RPI 4.

Так, она задействована в модели Rock 5A китайской компании Radxa, которая в январе 2023 г. анонсировала выпуск своего очередного «клона» RPI 4.

Другой производитель мини-компьютеров и прочей аппаратуры для DIY-энтузиастов из КНР – компания Qilinlog – в начале декабря 2022 г. начала продажи Cool Pi 4 Model B на базе все того же чипа Rockchip RK3588S.

Также следует упомянуть одноплатный компьютер размером с банковскую карту под брендом Orange Pi 5, поступивший в продажу на месяц раньше Cool Pi 4 Model B – в ноябре 2022 г. Разработала и наладила его массовое производство компания Shenzhen Xunlong. Как и в случае с ранее упомянутыми «клонами» RPI 4 создатели Orange Pi 5 оснастили свое изделие Rockchip RK3588S.

Оснащение

Помимо более мощного процессора и графического ускорителя по сравнению с предлагаемыми SoC Broadcom BCM2711, Pico Pi V2.0 отличается от RPI 4 необычным набором портов для подключения внешних устройств.

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Вместо двух разъемов Micro HDMI, благодаря которым к компьютеру можно подключить два монитора с разрешением экрана 4K, новинка обладает одним портом Micro HDMI (HMDI 2.1) и одним портом USB Type-C, который может работать в режиме DisplayPort (DisplayPort Alternate Mode), то есть тоже обеспечивать вывод видеосигнала в высоком качестве. Наконец, разработчиками предусмотрен третий способ вывода изображения – посредством коннектора MIPI DSI.

Второй вход USB Type-C, также присутствующий на плате Pico Pi V2.0, используется исключительно для питания от сети (5В/3А).

Cool Pi 4 имеет по одному выходу Micro HDMI и стандартному DisplayPort. Radxa Rock 5A, как и RPI 4, несет два разъема Micro HDM, а Orange Pi 5 – и вовсе полноразмерный HDMI.

Помимо этого, Pico Pi V2.0 оснащен гигабитным портом Ethernet, двумя USB 3.0 (Type-A), парой USB 2.0 (Type-A) и приспособлением для считывания карт памяти microSD. Присутствует интегрированный двухдиапазонный модуль Wi-Fi и Bluetooth неизвестного происхождения.

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Также устройство примечательно наличием встроенных часов реального времени (RTC) и соответствующего слота под батарейку для их работы в условиях отсутствия питания от сети. В одноплатниках семейства Raspberry Pi RTC не предусмотрены, однако могут быть подключены к устройству в виде стороннего модуля.

Документация и софт

Разработчиками Pico Pi V2.0 заявлена поддержка операционных систем Debian 11 (на основе Linux) Android 12 (на ядре Linux), а также кастомных сборок Linux, полученных в рамках Yocto Project.

CNX Software отмечает наличие у проекта документации самого базового уровня, причем на китайском языке. Продукция 9Tripod в целом в первую очередь ориентирована именно на внутренний рынок КНР.

Вышеупомянутые аналоги компьютера сопровождаются гораздо более подробными материалами по настройке и эксплуатации, к тому же на английском языке.