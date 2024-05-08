Делать процессоры китайцы научились, но их видеокарты бесполезны. Они хуже решений AMD 10-летней давности

Китай научился создавать процессоры, которые почти не уступают современным решениям Intel и AMD, но в сегменте видеокарт ему пока совершенно нечего показать. Новейший китайский дискретный видеоускоритель GP201 оказался настолько плох, что ей далеко даже до встраиваемого решения AMD 10-летней давности решения.

Конкуренты недосягаемы

В Китае началось массовое производство дискретных видеокарт на чипе GP201, разработанном внутри страны китайской компанией Lingjiu Microelectronics. Как пишет Tom’s Hardware, ускоритель этот не в состоянии противопоставить абсолютно ничего ни единой карточке Nvidia или AMD для настольных ПК, выпущенной за последние 10 лет.

По информации издания, несмотря на то, что Lingjiu GP201 – это модель 2024 г., по уровню своих возможностей она сопоставима с видеокартами AMD образца 2014 г.

Что примечательно, такое сравнение приводит сам производитель – Lingjiu. Как пишет китайский портал IT Home, на презентации он сопоставил возможности своей новинки с картой AMD E8860. Это графический ускоритель для встраиваемых систем, выпускавшийся 10 лет назад по морально устаревшему 28-нанометровому техпроцессу, поддерживавший максимум 2 ГБ памяти GDDR5 (тоже уже не самой современной) и работавший на частоте не более 0,625 ГГц. Производительность этой карты при выполнении операций с одинарной точностью (FP32) составляет 800 Гфлопс (0,8 Тфлопс), а в операциях с двойной точностью – 50 Гфлопс.

Когда частота почти ничего не решает

Согласно приведенным Lingjiu данным, ее новая карта GP201 лишь немного опережает AMD E8860. Но при этом ее тактовая частота выше почти вдвое – 1,2 ГГц в пике. По заверениям разработчиков, карта способна выдавать 1,2 Тфлопс производительности в режиме FP32, а ее энергопотребление не превышает 30 Вт.

IT Home Доступны варианты с разными системами охлаждения

Но не стоит забывать, что AMD E8860 – это карта для встраиваемых систем, то есть это компромиссное решение, поскольку при разработке таких ускорителей производитель всегда вынужден уводить баланс в сторону меньших тепловыделения и энергопотребления в ущерб производительности.

В дискретных картах для настольных ПК таких жестких ограничений уже нет – в системном блоке много места, так что тепло будет отводиться лучше, к тому же всегда можно установить громоздкую систему охлаждения. Также нет необходимости снижать энергопотребление – 1-киловаттные блоки питания в десктопах давно стали нормой.

Но все эти возможности Lingjiu при разработке GP201, по всей видимости, не использовала. Карта вышла на 10 лет позже AMD E8860, но ее производительность в пике выше лишь на треть, а также она в целом не способна работать с памятью GDDR5 – вместо нее она эксплуатирует более медленную DDR4 объемом всего 2 ГБ.

В список характеристик новой китайской карты входят: интерфейс PCI-E 3.0 х 16; работа в паре с китайскими процессорами (Loongson, Feiteng, Sunway, Haiguang и Kunpeng); поддержка стандартов OpenGL 4.0, OpenCL 1.2/3.0 и OpenGL ES 3.2; поддержка китайских операционных систем (Kirin, UOS, VxWorks, Yihui, Tianmai и Ruihua); максимальное поддерживаемое разрешение – 4К при 60 Гц.

Перспективы есть

GP201 – первый и пока единственный графический ускоритель Lingjiu Microelectronics. Компания появилась всего менее трех лет назад и уже успела довести свой продукт до стадии массового производства. Не исключено, что в будущем она покажет более современные решения, которые уже можно будет сравнивать с актуальными решениями Nvidia и AMD.

Tom’s Hardware приводит в пример другую китайскую компанию – Loongson. Она преуспела в создании процессоров на уникальной архитектуре LoongArch, которые уже догнали по производительности относительно современные х86-чипы AMD и Intel, и сейчас она работает над своей первой видеокартой. Но суть в том, что Lingjiu Microelectronics всего лишь около трех лет, тогда как Loongson появилась более 20 лет назад. При этом многие другие китайские компании тоже пытались выйти на рынок дискретных видеокарт, но своей цели не добились.

fanjianhua / FreePik Китай взял очень хороший темп в разработке видеокарт

Что касается Loongson, то свой первый дискретный видеоускоритель она собирается показать в III квартале 2024 г., и он якобы сможет сравниться с AMD Radeon RX 550 и Nvidia GeForce 1030.

Также стоит вспомнить еще одного китайского вендора, Moore Threads, для которого видеокарты – это основной продукт. Ее нынешний флагманский графический процессор легко конкурирует с Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, а это очень мощный и все еще актуальный ускоритель. Вот только, как пишет Tom’s Hardware, конкурирует детище Moore Threads с 3060 Ti лишь на бумаге – у карты большие проблемы с драйверами, что не позволяет убедиться в правдивости слов разработчиков относительно ее производительности.