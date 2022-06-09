Китай догоняет США: Создаются процессоры не хуже последних Intel и AMD

В Китае ведется работа над новым процессором, по возможностям не уступающим чипам AMD и Intel образца 2020 г. Его создает компания Loongson, имеющая 20-летний опыт работы в этом направлении. Его появление запланировано на 2023 г.

Китайская угроза

Китайская компания Loongson сообщила о ведущейся разработке ее новейшего процессора серии 6000, пишет портал Tom’s Hardware. Разработчики не сомневаются, что их новое творение сможет догнать по производительности современные процессоры AMD и Intel.

По предварительной информации, откроет серию 6000 новый процессор 3C6000 с 16 ядрами, основанный на архитектуре LoongArch разработки самой Loongson. В дальнейшем к нему присоединится 32-ядерный 3D6000, который будет включать два кристалла 3C6000 на одной подложке.

Новый Loongson 3C6000 сможет тягаться с процессорами AMD Ryzen 5000, построенными на архитектуре Zen 3 и выпущенными осенью 2020 г. На момент публикации материала это самая современная архитектура AMD из доступных в рознице. В начале лета 2022 г. компания представила Zen 4, но процессоры на ее основе поступят в продажу лишь осенью 2022 г.

Loongson также сравнила 3C6000 с процессорами Intel, заявив, что они не будут уступать Core 11 поколения, также известного под названием Tiger Lake. Их Intel выпустила в сентябре 2020 г. Сейчас в ее распоряжении есть более современные Alder Lake (Core 12 поколения), вышедшие в ноябре 2021 г.

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Более производительный CPU 3D6000 компания Loongson готовит для конкуренции с серверными процессорами AMD Epyc и Intel Xeon. Его появление запланировано на 2024 г.

Напомним, что Intel ушла из России, равно как и AMD весной 2020 г. Если Loongson примет решение занять освободившуюся нишу, то западные санкции ей грозить, в теории, не будут, поскольку при разработке своих CPU она не использует иностранные технологии.

Не все так просто

Заявляя о возможности своих процессоров 3D6000 и 3С6000 на равных конкурировать с CPU Intel и AMD конца 2020 г. китайская Loongson акцентирует внимание на том, что речь идет о сравнении производительности в однопоточном режиме. Пока неясно будут ли новые китайские чипы поддерживать многопоточность.

Зато известно, что таковая частота процессоров составит в пределах 2,5 ГГц, если к моменту начала их серийного производства инженеры Loongson не найдут способ повысить ее без ущерба для энергоэффективности. В этом случае в большей части тестов на производительность победа может остаться за американскими процессорами, так как те же Ryzen на базе архитектуры Zen3 могут выдавать частоту вплоть до 4,7 ГГц в зависимости от конкретной модели.

Актуальный арсенал Loongson

До выхода процессоров 6000 серии еще остается некоторое время, которое Loongson намерена провести с пользой. Она собирается осовременить свою линейку чипов 5000, запущенную летом 2021 г. с появлением процессора 3А5000.

По своим возможностям этот CPU сопоставим с процессорами AMD Ryzen самого первого поколения, дебютировавшими еще в 2017 г. К тому же это потомок модели 3А4000 образца декабря 2019 г. в сравнении с которым он энергоэффективнее на 30% и производительнее на 50%.

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В начале июня 2022 г. Loongson анонсировала процессор 3C5000 на 16 ядрах и теперь готовится к его массовому производству. Этот CPU имеет до 64 МБ кэша и четыре четырехбитных канала памяти DDR4-3200.

Также Loongson собирается выпустить процессор 3D5000. Как и в случае с грядущим 3D6000, это два 3C5000 на одной подложке. Оба новых процессора серии 5000 совместимы с MIPS ISA для обеспечения совместимости с приложениями, написанными для процессоров Loongson предыдущего поколения.

После серии 6000 Loongson займется линейкой 7000, подробностей о которой пока нет. Известно лишь, что ее появление ожидается в 2024-2025 гг.

Компания с 20-летней историей

Бренд Loongson принадлежит китайской компании BLX IC Design Corporation, основанной в 2002 г. За ней стоят Институт компьютерных технологий Китая, академией наук Китая и группа компаний Jiangsu Zhongy Group.

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Компания с самого начала взялась за разработку собственной процессорной архитектуры, которую сперва назвала Godson («Крестный сын»). Впоследствии она получила название Loongson, что в переводе означает «Сын дракона». Позже название снова сменили – на этот раз на LoongArch.

В разработке архитектуры LoongArch не участвовали иностранные организации. Свой первый CPU, известный как Godson-3, компания представила в сентябре 2008 г. Над его разработкой трудились около 300 инженеров из Института компьютерных технологий, 200 из которых занимались аппаратной, а другие 100 – программной частью. Разработка финансировалась правительством Китая.

В список клиентов BLX IC Design Corporation, закупающих процессоры Loongson, входят компания Lenovo (один из крупнейших производителей компьютерной и серверной техники в мире) и Китайский исследовательский институт ракетной техники. В 2019 г. объем поставок этих чипов превысил 500 тыс. экземпляров.