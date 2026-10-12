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«Геоскан» добавил возможность создания роев и поддержку ROS 2 в образовательный квадрокоптер «Пионер Мини 2»

ГК «Геоскан» выпустила обновление собственной операционной системы для образовательных дронов «ПионерОС» (PioneerOS). В ней появились инструменты для программирования централизованных и децентрализованных роев, поддержка ROS 2 — открытой платформы для разработки робототехнических систем — на квадрокоптере «Геоскан Пионер Мини 2» и вычислительном модуле Radxa Zero, а также возможность работать с видеотрансляциями непосредственно в текстовой среде разработки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Для групповых полетов в «ПионерОС» появился Swarm Kit — набор программных инструментов для создания роев. В централизованной системе ведущий аппарат координирует остальные, в децентрализованной все дроны равноправны и взаимодействуют по заданному алгоритму. Swarm Kit доступен на всех устройствах под управлением «ПионерОС».

Пользователь может создавать собственные алгоритмы группового полета и проверять разные способы координации нескольких автономных аппаратов. Так можно переходить от программирования отдельного коптера к работе с распределенными робототехническими системами.

В обновлении также появилась возможность установить ROS 2 на квадрокоптер «Геоскан Пионер Мини 2» и Radxa Zero — компактный вычислительный модуль, который расширяет возможности образовательных коптеров. ROS 2 позволяет использовать готовые библиотеки и программные пакеты для робототехники. Из нее доступны функции Pioneer-SDK2 — библиотеки для программного управления возможностями коптера, — а также инструменты Swarm Kit. Пользователи могут устанавливать и дополнительные пакеты ROS 2 для собственных проектов.

Обновилась и «Код ОСС» (Code OSS) — текстовая среда разработки для программирования коптеров на языке Python. Теперь видеотрансляцию с камеры можно получать непосредственно во время работы с кодом, что упрощает создание проектов с компьютерным зрением и обработкой изображения.

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«Мы разрабатываем образовательные коптеры и программное обеспечение к ним как единый продукт. Когда аппаратную и программную части создает одна команда, мы можем быстрее учитывать обратную связь, адаптировать новые функции под оборудование и выпускать обновления. Пользователь получает совместимые решения, а возможности уже приобретенного коптера продолжают расширяться. Обновление дает дополнительные инструменты для работы с роями, ROS 2 и видеотрансляциями», — отметил руководитель департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

«Геоскан Пионер Мини 2» — первый серийный российский образовательный квадрокоптер с бортовым искусственным интеллектом. Он оснащен камерой с разрешением 2К на поворотном сервоприводе и 8-ядерным процессором с нейроускорителем. За счет обработки данных непосредственно на борту коптер способен распознавать объекты, выполнять автономные полеты и работать в составе роя без подключения к серверу. Эти возможности позволяют использовать «Пионер Мини 2» в инженерных сменах, школьных и вузовских проектах, где учащиеся не только осваивают управление дроном, но и разрабатывают собственные алгоритмы искусственного интеллекта для прикладных задач.

«ПионерОС» — специализированная операционная система «Геоскана» для образовательных дронов. Она работает непосредственно на бортовом вычислительном модуле и объединяет инструменты управления полетом, программирования и обработки данных. В систему встроена веб-платформа «Пионер Код» (Pioneer Code), которая включает среду блочного программирования «Пионер Брикс» (Pioneer Bricks), текстовую среду разработки «Код ОСС» (Code OSS), библиотеку моделей искусственного интеллекта и инструменты для работы с фото- и видеоданными. Пользователь может создавать алгоритмы управления, получать данные о состоянии коптера, работать с камерой и автопилотом, а также запускать программы непосредственно на борту без обращения к облачным сервисам.

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