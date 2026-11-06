МЦП1504: отечественный SMARC-модуль для устройств АСУТП и бортовых вычислительных комплексов

Компания АО «НПК «АТРОНИК» разработала компьютерный модуль МЦП1504 стандарта SMARC, предназначенный для создания современных систем промышленной автоматизации и бортовых решений с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители АО «НПК «АТРОНИК».

Построенный на базе восьмиядерного процессора RockСhip RK3576J, модуль сочетает высокую производительность, низкое энергопотребление, компактный форм-фактор и широкий набор интерфейсов.

МЦП1504 позиционируется как промышленная альтернатива модулям Raspberry Pi, Orange Pi, Radxa, Forlinx и нацелен для применения в проектах, требующих повышенной отказоустойчивости и информационной безопасности.

Одной из ключевых особенностей МЦП1504 является аппаратная поддержка механизмов доверенной загрузки, функции жесткого реального времени и сторожевого таймера этапа загрузки операционной системы.

Данные особенности позволяют: обеспечить неизменность и целостность встроенного программного обеспечения; повысить уровень информационной безопасности при эксплуатации модуля в системах критической информационной инфраструктуры (КИИ); использовать модуль в системах управления реального времени; повысить надежность вычислительной системы при старте и незапланированной перезагрузке.

Модуль построен на базе промышленной общедоступной ЭКБ, обеспечивающей долговременную доступность изделия сроком более 10 лет. МЦП1504 оснащен 8 ГБ оперативной памятью LPDDR5 и eMMC объемом 64 ГБ.

Обеспечена совместимость с ОС Linux Debian (ведутся работы по адаптации ОС Astra Linux).

Рабочий температурный диапазон модуля от –40 до +85 °C дает возможность использования модуля в промышленном оборудовании и специальных вычислительных комплексах.

Внедрение данного модуля позволяет разработчикам существенно сократить сроки вывода новых систем на рынок, снизить стоимость проектирования и гарантировать предсказуемость поставок при сохранении высокой надежности, производительности и неизменности ЭКБ.