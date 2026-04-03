Не прототип, а серия: четыре продукта для биометрии заработали на стеке Astra Linux Embedded и «Лайм 5В»

«Группа Астра» и компания «Инфорсер Инжиниринг» завершили адаптацию операционной системы Astra Linux Embedded для российской системной платы «Лайм 5В», построенной на ARM-процессоре Rockchip 3588S. На базе совместной платформы уже функционируют четыре серийных продукта — от терминала чтения паспортов до биометрического планшета, что делает эти решения готовыми к тиражированию в государственном и корпоративном секторах. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Для заказчиков, обязанных соблюдать требования по импортозамещению и информационной безопасности, до сих пор остается актуальной проблема: сертифицированное российское ПО зачастую не имеет совместимой отечественной аппаратной базы в сегменте компактных и энергоэффективных устройств. Связка Astra Linux Embedded и «Лайм 5В» закрывает этот разрыв — заказчик получает полностью локализованную платформу, не зависящую от зарубежных поставщиков ни на уровне операционной системы, ни на уровне «железа». Это критически важно для организаций, работающих с персональными данными, включая биометрические, и средствами криптографической защиты, где регуляторные требования ужесточаются ежегодно.

Astra Linux Embedded — встраиваемая версия одноименной операционной системы, в том числе оптимизированная для ARM-архитектуры. Операционная система включает в себя встроенные средства защиты информации, которые соответствуют стандарту безопасной разработки ФСТЭК России, что подтверждено сертификатом регулятора.

«Лайм 5В» — системная плата российского производства, внесенная в реестр российской промышленной продукции. Плата построена по принципу System on a Chip (SoC). Процессор RK3588S объединяет 8 вычислительных ядер (4×Cortex-A76 до 2,4 ГГц + 4×Cortex-A55 до 1,8 ГГц), графический ускоритель Mali-G610 MP4 и нейропроцессор мощностью 6 TOPS для задач машинного обучения. Набор интерфейсов — USB Type-A и Type-C, HDMI, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, GPIO, MIPI. Современная SoC-архитектура и набор интерфейсов делают платформу востребованной в системах машинного зрения, edge-вычислениях, IoT, промышленной автоматизации и умных устройствах.

Зрелость платформы подтверждается практикой: на базе Astra Linux и «Лайм 5В» компания «Инфорсер Инжиниринг» уже выпускает четыре серийных продукта для биометрии, идентификации и криптозащиты.

«Лаймбокс» — компьютер общего назначения для использования в ведомственных и корпоративных информационных системах.

«Пегас» — терминал чтения паспортов для автоматической или автоматизированной верификации документов, удостоверяющих личность.

«Сопка» — терминал считывания регистрации отпечатков пальцев для систем обработки биометрических данных с последующим шифрованием данных по ГОСТ.

«Спектр» — фотокомплекс для получения изображения лица человека, соответствующего государственным стандартам идентификации.

«Для нас принципиально, чтобы российская аппаратная платформа работала под управлением отечественной операционной системы. Это минимизирует риски, связанные с использованием иностранных компонентов, и позволяет предлагать заказчикам комплексный локализованный продукт. Четыре наших серийных решения уже полноценно функционируют на этой платформе — это подтверждает ее готовность к промышленному применению. «Лайм 5В» — стратегическое направление, которое мы будем активно масштабировать», — сказал Алексей Преловский, генеральный директор «Инфорсер Инжиниринг».

«Совместная работа с «Инфорсер Инжиниринг» подтверждает нашу стратегию развития Astra Linux в направлении поддержки отечественного оборудования. Важно, что речь идет не о лабораторных тестах, а о реальных продуктах, которые уже поставляются заказчикам. Поддержка «Лайм 5В» с процессором RK3588S открывает для экосистемы Astra Linux новый сегмент — компактные высокопроизводительные устройства для биометрии, edge-вычислений, IoT и промышленной автоматизации», — сказала Екатерина Боброва, директор департамента встраиваемого ПО «Группы Астра».

Компании намерены расширять сотрудничество и обеспечивать совместимость с новыми моделями российского оборудования.