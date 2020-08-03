Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора

9730

Ядро Linux обновилось до версии 5.8. Работа над ней длилась два месяца, и за это время разработчики внесли в ядро свыше 17,6 тыс. изменений, включая 1,04 млн новых строчек кода. Это самое крупное обновление за все 29 лет существования Linux, и в него впервые в истории добавили поддержку российского процессора – Baikal T1.



«Российский след» в ядре Linux

Глава команды разработчиков Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выпуске ядра Linux, получившего, по его словам, самое большое число нововведений за всю историю проекта. В новой версии девелоперы постарались внести изменения в как можно большее число составляющих ядра.

На нововведения в ядро Linux, связанные с поддержкой «железа», пришлось больше трети всех изменений, почти 40%. В частности, в него впервые в истории была добавлена поддержка российского процессора.

«Первенцем», как сообщал CNews, стал 28-нанометровый чип Baikal-T1 компании Baikal Electronics. Общее число изменений в коде ядра, имеющих отношение нему, превысило 40, и все они вошли сперва в предварительную сборку 5.8-rc2 (Release Candidate), вышедшую 22 июня 2020 г., чтобы затем появиться и в финальном релизе.

Baikal-T1 был разработан с использованием блока процессорного ядра MIPS32 P5600 Warrior, лицензированного у компании Imagination Technologies, и выпущен в конце мая 2015 г. Его первые образцы стали доступны для разработчиков с 1 июня 2015 г.

MIPS-процессор Baikal Electronics «прорубил окно» российским чипам в мир Linux

В составе Baikal-T1 есть два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5 на частоте 1,2 ГГц, 1 МБ кэш-памяти второго уровня, контроллеры PCIe Gen.3 х4 и оперативной памяти DDR3-1600 ECC, а также следующие интегрированные интерфейсы: один порт Ethernet 10Gb, 2 Ethernet 1Gb, два порта SATA 3.0 и один USB 2.0.

Процессор потребляет менее 5 Вт энергии и поставляется в корпусе HFCBGA-576 размерами 25х25 мм. Число контактных выводов – 576 с шагом 1 мм.

Гигантский апдейт

На работу над Linux 5.8 ушло около двух месяцев – премьера сборки 5.7 состоялась 31 мая 2020 г., а к работе над 5.8 команда разработчиков приступила в первых числах июня 2020 г. За этот период к внедрению принято свыше 17,6 тыс. исправлений, подготовленных командой из более чем 2080 разработчиков со всего мира.

Ядро Linux 5.8 стало рекордсменом по числу изменений

Изменения были внесены приблизительно в 20% файлов, хранящихся в репозитории с кодом ядра, а это около 16,2 тыс. файлов. Из кода было удалено более 489,8 тыс. строк кода, но суммарное их число все равно увеличилось за счет добавления более 1,04 млн новых строчек.

Итоговый размер патча 5.8 к ядру достиг 65 МБ (мегабайтов) против 39 МБ у версии 5.7, разработка которой тоже заняла около двух месяцев. Она содержала немногим более 15 тыс. модификаций кода. Планы на Linux 5.9 разработчики пока не раскрывают.

Прочие «аппаратные» нововведения

К ключевым изменениям относятся общий код ядра и архитектуры MIPS CPU P5600, конфиг сборки ядра специфичного для CPU MIPSr5, а также конфиг сборки ядра специфичного для CPU P5600. Помимо этого, в ядро была добавлена поддержка детектирования и расшифровки CM2 L2 ECC ошибок и MAAR-регистров в режиме XPA, доработан драйвер R4K clocksource для работы при включенном CPU-freq, интегрирована регистрация таймера в качестве sched_clock и др.

Вместе с Baikal T1 в Linux 5.8 появилась поддержка китайского MIPS- процессора Loongson-2K и заодно Android-смартфонов Xiaomi Redmi Note 7, вышедшего в январе 2019 г. и Samsung Galaxy S2 образца 2011 г. Также разработчики обучили ядро Linux корректной работе с сенсорами энергопотребления процессоров AMD на архитектурах Zen и Zen2 и датчиков температуры новейших чипов AMD Ryzen поколения 4000 Renoir, дебютировавших в 2020 г.

Про «железо» Intel тоже не забыли – в DRM-драйвер i915 для интегрированных видеоускорителей Intel была добавлена поддержка процессоров семейства Tiger Lake. В список нововведений также вошли драйверы для ARM-чипов Rockchip RK3326 и MediaTek MT6765, тогда как драйвер Qualcomm теперь работает с видеоядрами Adreno 405, 640 и 650.

Вместе с изменениями, относящимися к «железу», разработчики внесли в Linux 5.8 изменения, связанные с сетевым стеком. Их приблизительно 11% от общего числа, а еще 4% - это изменения во внутренних подсистемах ядра, и 3% связаны с поддержкой файловых систем.

История Linux

К работе над Linux Линус Торвальдс приступил в 1991 г. в возрасте 22 лет, взяв за основу будущего ядра UNIX-совместимую ОС MINIX. Превратить его позднее в полноценную ОС ему помог набор утилит и программ, разработанных в рамках проекта GNU Ричарда Столлмана (Richard Stollman).

В последующие годы к разработке Linux примкнули различные энтузиасты, с которыми Торвальдс взаимодействовал посредством usenet и интернета. Итогом их совместной работы стал выпуску ядра Linux 1.0 в 1994 г.

К 2020 г. сообщество разработчиков Linux разрослось до мировых масштабов. Посильную помощь им оказывают крупные ИТ-корпорации, в том числе AMD, Google, IBM, Intel, Oracle и Samsung. Сам Торвальдс, по его собственному признанию, больше не занимается программированием – вместо этого он, как сообщал CNews, большую часть времени отвечает на электронные письма разработчиков из Linux-сообщества.