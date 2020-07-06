Линус Торвальдс отошел от дел: «Я больше не программирую»

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Линус Торвальдс больше не считает себя программистом. Он не занимается разработкой Linux, а лишь консультирует других девелоперов по электронной почте, отвечая при этом далеко не на каждое письмо. Если он и пишет код, то в небольших количествах и лишь в тех же письмах, даже не проверяя и не компилируя его.



Больше не программист

Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) признался, что больше не занимается программированием. Вместо программного кода, по его собственным словам, он теперь пишет электронные письма.

Это заявление Торвальдс сделал в рамках беседы с вице-президентом VMware Дирком Хонделом (Dirk Hohndel). Она состоялась на конференции Open Source Summit/Embedded Linux Conference Europe.

Торвальдс подчеркнул, что он больше не программист, отметив, что большую часть рабочего времени он действительно проводит в окне используемого им почтового клиента. «Я читаю электронные письма и пишу их. Программирование осталось в прошлом», – добавил он.

С кодингом до конца не покончено

Линус Торвальдс уточнил, что иногда ему все же приходится писать программный код, но делает он это исключительно все в том же почтовом клиенте в рамках общения с разработчиками, занимающимися развитием Linux. В качестве примера он привел ситуацию, когда программисты присылают ему на оценку тот или иной кусок кода.

Отец Linux променял строчки кода на строчки электронных писем

Торвальдс сказал, что, отвечая на подобные письма, он корректирует код прямо в редакторе email и даже не компилирует его для проверки. В качестве комментария он пишет «Я думаю, это должно выглядеть так». «Это все что я делаю. Я больше не программист», – добавил основатель Linux.

Отметим, что у Линуса уже есть опыт прекращения работы над своим детищем. В сентябре 2018 г. Линус самоустранился от разработки Linux, но месяц спустя вернулся на пост координатора проекта.

Основная работа – говорить разработчикам «нет»

Даже переключившись с написания программного кода на электронные письма, Линус Торвальдс отвечает далеко не на каждое из них. «Я читаю больше писем, чем пишу, потому что моя работа, на самом деле, заключается в том, чтобы говорить “нет”», – сказал Торвальдс.

У Торвальдса больше нет времени на программирование

«Кто-то должен уметь говорить людям “нет”, и разработчики знают, что если они сделают что-то неправильно, я скажу им “нет”. В итоге, я надеюсь, они более аккуратны в своей работе. Но, чтобы иметь возможность сказать “нет”, мне нужно знать предысторию вопроса, иначе я не смогу выполнить свою работу. По этой причине я и трачу все мое время, в основном, на чтение писем о том, над чем работают люди. Это интересная работа, но по итогу чтение email отнимает существенную часть времени», – подытожил Торвальдс.

Отказ от Intel

Смена деятельности Линуса Торвальдса сопровождалась переменами в его предпочтениях в плане аппаратного обеспечения. Последние 15 лет он признавал исключительно сборки компьютеров на Intel, однако в конце мая 2020 г., как сообщал CNews, он собрал себе новую рабочую станцию на топовом процессоре AMD, не уточнив при этом не модель чипа Intel в своей предыдущей сборке.

Новый десктоп Линуса Торвальдса основан на процессоре флагманском AMD Threadripper 3970X, анонсированном в ноябре 2019 г. Его стоимость составляет $2000 (141 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 июля 2020 г.), и специально для него AMD разработала новый чипсет TRX40 и не менее новый сокет sTRX4 с 4094 пинами.

7-нанометровый Threadripper 3970X (архитектура Zen2) располагает 32 вычислительными ядрами, умеет обрабатывать до 64 потоков одновременно и работает на частоте от 3,7 до 4,5 ГГц. В его распоряжении есть 64 линии PCI-E 4.0, кэш-память L3 на 128 МБ (плюс 16 МБ кэша второго уровня и 2 МБ кэша первого уровня) и четыре канала оперативной памяти DDR4-3200, а его уровень тепловыделения (TDP) равен 280 Вт.

Создатель Linux отметил, что прирост производительности в сравнении с предыдущей конфигурацией на Intel есть. По его словам тестовые сборки «allmodconfig» стали работать втрое быстрее.

От небольшого проекта к ОС мирового масштаба

К работе над Linux Линус Торвальдс приступил в 1991 г., когда ему было 22 года. Основой для новой системы послужила UNIX-совместимая ОС MINIX.

К релизу Linux с индексом 1.0 Торвальдс шел три года. За это время к разработке новой ОС примкнули различные энтузиасты, с которыми Торвальдс взаимодействовал посредством usenet и интернета.

На момент публикации материала, когда с момента выхода Linux 1.0 прошло 26 лет, над его разработкой трудилось мировое сообщество девелоперов. Посильную помощь им оказывали и крупные ИТ-корпорации – AMD, Google, IBM, Intel, Oracle, Samsung и др.

В числе известных операционных систем на базе GNU/Linux можно отметить Ubuntu, Debian, Mint, RHEL (CentOS), openSUSE и российский дистрибутив Astra Linux. Несмотря внушительный список дистрибутивов, сам Linux, по статистике StatCounter за июнь 2020 г., занимал не более 1,69% глобального рынка настольных ОС – 77,68% удерживала Windows, а 17,6-процентная доля принадлежала Apple macOS.