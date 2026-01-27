Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Mobile Inform Group завершила разработку собственной мобильной операционной системы для устройств на платформе i.MX 8M Plus

Компания Mobile Inform Group (MIG), российский разработчик и производитель корпоративных мобильных решений, завершила адаптацию мобильной операционной системы на базе Android Open Source Project (AOSP). Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

В процессе работы над семейством продуктов промышленного назначения на базе SoC i.MX 8M Plus, разработчикам системного программного обеспечения MIG пришлось не только решать задачи создания и модификации драйверов различных аппаратных модулей и компонентов, но и самостоятельно производить доработку, модификацию и адаптацию исходного кода AOSP 14 под целевые сценарии использования наших устройств.

Разработка велась на базе собственного репозитория компании, содержащего всю необходимую для сборки операционной системы кодовую базу, включающую драйверы компонентов, системные библиотеки и базовое прикладное ПО. Весь исходный код проекта хранится на локальной серверной инфраструктуре Mobile Inform Group. Данный подход обеспечивает полный контроль над жизненным циклом ПО.

Сложность работы заключается в том, что MIG выполнила очень трудоемкий и требующий глубокой экспертизы этап первичной адаптации (bring-up) аппаратной платформы под мобильную ОС. Наработанные компетенции и созданная программная и аппаратная инфраструктура позволяет компании сравнительно быстро создавать основанное на AOSP системное программное обеспечение для устройств на базе SoC NXP и иных схожих платформах, например, Rockchip.

Практическая ценность разработки заключается в том, что компания прошла сложный путь адаптации кода AOSP 14 для аппаратных платформ на базе SoC от NXP и готова делиться наработанными компетенциями, и приглашает к сотрудничеству отечественные и зарубежные компаниями, перед которыми стоят схожие задачи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Рундасов, Data Sapience: Ключевым фактором для рынка аналитических решений в ближайшие годы станет стоимость владения

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще