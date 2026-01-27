Mobile Inform Group завершила разработку собственной мобильной операционной системы для устройств на платформе i.MX 8M Plus

Компания Mobile Inform Group (MIG), российский разработчик и производитель корпоративных мобильных решений, завершила адаптацию мобильной операционной системы на базе Android Open Source Project (AOSP). Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

В процессе работы над семейством продуктов промышленного назначения на базе SoC i.MX 8M Plus, разработчикам системного программного обеспечения MIG пришлось не только решать задачи создания и модификации драйверов различных аппаратных модулей и компонентов, но и самостоятельно производить доработку, модификацию и адаптацию исходного кода AOSP 14 под целевые сценарии использования наших устройств.

Разработка велась на базе собственного репозитория компании, содержащего всю необходимую для сборки операционной системы кодовую базу, включающую драйверы компонентов, системные библиотеки и базовое прикладное ПО. Весь исходный код проекта хранится на локальной серверной инфраструктуре Mobile Inform Group. Данный подход обеспечивает полный контроль над жизненным циклом ПО.

Сложность работы заключается в том, что MIG выполнила очень трудоемкий и требующий глубокой экспертизы этап первичной адаптации (bring-up) аппаратной платформы под мобильную ОС. Наработанные компетенции и созданная программная и аппаратная инфраструктура позволяет компании сравнительно быстро создавать основанное на AOSP системное программное обеспечение для устройств на базе SoC NXP и иных схожих платформах, например, Rockchip.

Практическая ценность разработки заключается в том, что компания прошла сложный путь адаптации кода AOSP 14 для аппаратных платформ на базе SoC от NXP и готова делиться наработанными компетенциями, и приглашает к сотрудничеству отечественные и зарубежные компаниями, перед которыми стоят схожие задачи.