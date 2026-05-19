«Группа Астра» и «Индиго Микросистемс» подписали меморандум о партнерстве для развития российских аппаратно-программных решений

«Группа Астра» и «Индиго Микросистемс» (ИНМИС) объявили о подписании меморандума о стратегическом партнерстве.

Ключевой целью партнерства стороны видят вывод на рынок отечественных индустриальных SOM-модулей на базе процессоров «Элвис», «Байкал Электроникс» и Rockchip под управлением российской операционной системы Astra Linux Embedded. Совместные решения предназначены для широкого круга отраслей — промышленной автоматизации, видеонаблюдения, охранно-пожарных систем, телекоммуникаций, медицины, энергетики, транспорта и проектов «Умный город».

В рамках меморандума компании договорились о развитии нескольких ключевых направлений сотрудничества. Прежде всего речь идет о создании и валидации совместных решений, что позволит обеспечить гарантированную работу SOM-модулей ИНМИС с операционной системой Astra Linux Embedded и подтвердить надежность связки «железо–софт» в условиях реальной эксплуатации. Кроме того, стороны намерены участвовать в крупных инфраструктурных проектах для промышленности и транспорта, где особенно востребован доверенный программно-аппаратный стек российской разработки.

Сотрудничество компаний стартовало в 2025 г. За это время совместное программно-аппаратное решение было успешно интегрировано в автоматизированные системы оповещения населения. В настоящее время ведется интеграция SMARC-модулей под управлением Astra Linux Embedded в системы железнодорожного транспорта.

«Объединение компетенций разработчиков SOM-модулей и создателей операционной системы позволяет выпускать на рынок современные, глубоко интегрированные продукты не просто быстрее, а с гарантированным уровнем качества. Когда каждый из партнеров — профессионал высочайшего уровня в своей узкой сфере, синергия убирает разрывы между "железом" и софтом, кратно сокращая время вывода решения. В результате заказчик получает не компромисс, а готовую, надежную и суверенную платформу для ответственных отраслей», — отметил Иван Комлик, генеральный директор «Индиго Микросистемс».

«Партнерство с ИНМИС открывает новые возможности в развитии экосистемы доверенных решений на базе ОС Astra Linux Embedded. Сегодня заказчикам в промышленности, на транспорте, в критически важной инфраструктуре важны не отдельные компоненты, а отработанные программно-аппаратные платформы, в надежности которых они уверены. Совместная работа с командой ИНМИС над SOM-модулями, в том числе на базе российских процессоров, позволяет нам предложить рынку именно такие решения — производительные, и полностью отвечающие требованиям технологического суверенитета», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

