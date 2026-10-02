Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

«Группа Астра» и ГК «Макро Групп» договорились о сотрудничестве в сфере встраиваемых решений

Одноплатные компьютеры PicoS и NanoS, а также модули DIASOM будут работать на операционной системе Astra Linux Embedded. Об этом договорились «Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО, и ГК «Макро Групп», один поставщиков электронных компонентов в России. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и уже проводят тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Цель сотрудничества — заложить базы для создания импортонезависимых конечных устройств. Российские одноплатные компьютеры PicoS и NanoS на базе отечественного процессора «Гиперком У» включены в реестр российской промышленной продукции с рекордным показателем в 110 баллов, набранным благодаря максимальному использованию отечественных компонентов. Интеграция со встраиваемой редакцией операционной системы Astra Linux Embedded расширит возможности применения этих решений в промышленности и проектах КИИ.

Партнерство также затрагивает процессорные модули Diasom на базе Rockchip, которые применяются в разработке устройств для промышленной автоматизации, в сфере транспорта, медицины, видеонаблюдения, что обеспечит заказчикам больше программно-аппаратных решений.

Взаимодействие между «Группой Астра» и ГК «Макро Групп» позволит сократить объем интеграционных работ при создании конечных устройств. Кроме того, партнерство открывает возможности для обмена экспертизой между специалистами компаний.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«Отечественный рынок операционных систем для специализированных устройств стабильно растет — производители не хотят зависеть от доступности зарубежных вендоров ПО. Сотрудничество с такими лидерами отрасли как ГК «Макро Групп» позволяет нам эффективно доводить совместные решения до результата. Так мы вносим ощутимый вклад в развитие рынка и формирование его стандартов», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Для нас это возможность объединить российские вычислительные платформы и отечественное программное обеспечение в практических решениях. Мы уже тестируем PicoS, NanoS и модули DIASOM с ОС Astra Linux Embedded. Рассчитываем, что это позволит предлагать заказчикам готовые решения для промышленности, в том числе для проектов в сфере критической информационной инфраструктуры, и ускорит внедрение российских технологий», — сказал Алексей Лосев, генеральный директор ООО «Макро Солюшнс», директор по продуктовому маркетингу ГК «Макро Групп».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Обзор: Российские лоукод-платформы 2026

«Яндекс» меняет подход к мотивации сотрудников

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

Российским БПЛА облегчат жизнь. Власти снизят требования к локализации батарей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще