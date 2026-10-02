«Группа Астра» и ГК «Макро Групп» договорились о сотрудничестве в сфере встраиваемых решений

Одноплатные компьютеры PicoS и NanoS, а также модули DIASOM будут работать на операционной системе Astra Linux Embedded. Об этом договорились «Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО, и ГК «Макро Групп», один поставщиков электронных компонентов в России. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и уже проводят тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Цель сотрудничества — заложить базы для создания импортонезависимых конечных устройств. Российские одноплатные компьютеры PicoS и NanoS на базе отечественного процессора «Гиперком У» включены в реестр российской промышленной продукции с рекордным показателем в 110 баллов, набранным благодаря максимальному использованию отечественных компонентов. Интеграция со встраиваемой редакцией операционной системы Astra Linux Embedded расширит возможности применения этих решений в промышленности и проектах КИИ.

Партнерство также затрагивает процессорные модули Diasom на базе Rockchip, которые применяются в разработке устройств для промышленной автоматизации, в сфере транспорта, медицины, видеонаблюдения, что обеспечит заказчикам больше программно-аппаратных решений.

Взаимодействие между «Группой Астра» и ГК «Макро Групп» позволит сократить объем интеграционных работ при создании конечных устройств. Кроме того, партнерство открывает возможности для обмена экспертизой между специалистами компаний.

«Отечественный рынок операционных систем для специализированных устройств стабильно растет — производители не хотят зависеть от доступности зарубежных вендоров ПО. Сотрудничество с такими лидерами отрасли как ГК «Макро Групп» позволяет нам эффективно доводить совместные решения до результата. Так мы вносим ощутимый вклад в развитие рынка и формирование его стандартов», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Для нас это возможность объединить российские вычислительные платформы и отечественное программное обеспечение в практических решениях. Мы уже тестируем PicoS, NanoS и модули DIASOM с ОС Astra Linux Embedded. Рассчитываем, что это позволит предлагать заказчикам готовые решения для промышленности, в том числе для проектов в сфере критической информационной инфраструктуры, и ускорит внедрение российских технологий», — сказал Алексей Лосев, генеральный директор ООО «Макро Солюшнс», директор по продуктовому маркетингу ГК «Макро Групп».