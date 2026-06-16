Компьютеры, разработанные дизайн-центром Эдельвейс, подтвердили совместимость с «Ред ОС» 8

Российский одноплатный компьютер «Эдельвейс» AI-EDGE-RK3588SFP и мини-ПК ED-MCR-3588 успешно прошли тестирование на совместимость с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8 для архитектуры ARM (aarch64). Результаты испытаний подтверждены двусторонним сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Российский дизайн-центр «Эдельвейс», специализирующийся на разработке электронных вычислительных систем, и «Ред софт», отечественный разработчик программного обеспечения, объявляют о завершении проверки работы одноплатного компьютера AI-EDGE-RK3588SFP и мини-ПК ЭД-МКР-3588 под управлением «Ред ОС» 8 для архитектуры ARM (aarch64). Совместное использование решений может применяться в распределенных системах обработки данных и искусственного интеллекта.

Мини-ПК ЭД-МКР-3588 — компактный российский компьютер на базе Rockchip RK3588 для организации рабочих мест, промышленной автоматизации, периферийных вычислений, ИИ-приложений и VDI-систем.

Одноплатный компьютер AI-EDGE-RK3588SFP — российская вычислительная платформа формата miniATX на базе процессора Rockchip RK3588 для задач искусственного интеллекта, периферийных вычислений и промышленной автоматизации.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Операционная система может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

«Поддержка «Ред ОС» 8 на наших платформах на базе Rockchip RK3588 расширяет возможности системных интеграторов при создании надежных отечественных программно-аппаратных комплексов. AI-EDGE-RK3588SFP и ED-MCR-3588 обеспечивают высокую производительность для задач искусственного интеллекта, периферийных вычислений и обработки данных, что позволяет эффективно использовать их в проектах импортозамещения и построения современной ИТ-инфраструктуры», — отметила Елена Северина, заместитель директора по развитию бизнеса ООО «Эдельвейс».

«Подтверждение совместимости с решениями «Эдельвейс» позволяет предложить клиентам широкий выбор оборудования для развертывания ИТ-инфраструктуры, а также эффективно применять эти платформы в системах искусственного интеллекта и периферийных вычислениях для обработки нейросетей и аналитики», — отметила Виктория Леленкова, руководитель отдела технологической совместимости «Ред софт».