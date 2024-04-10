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Процессорный модуль для роботов и беспилотников

НПК «Атроник» запустила в серийное производство SOM-модуль МЦП1502 на базе процессора RockChip RK3568J. Об этом CNews сообщили представители «Атроник».

Модуль центрального процессора МЦП1502 – это высоконадежный промышленный компьютерный модуль, соответствующий спецификации SMARC 2.1.

Расширенный рабочий температурный диапазон (-40…+85°C), оперативная память с коррекцией ошибок (ECC) и дублированные коммуникационные интерфейсы (CAN, UART, Ethernet, PCIe) позволяют использовать его для самых ответственных задач на воде, земле и воздухе.

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НПК «Атроник» запустила в серийное производство SOM-модуль МЦП1502 на базе процессора RockChip RK3568J
Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда
импортонезависимость

МЦП1502 разработан с использованием элементной базы производства континентального Китая, что позволяет максимально избежать влияния санкций со стороны недружественных государств.

Компонентная база, на которой построен модуль, предполагает долговременную доступность изделия сроком более 10 лет.

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