Подтверждена совместимость ОС «Альт» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс»

Компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и дизайн-центр «Эдельвейс», производитель электронных систем и оборудования, обеспечили совместимость ОС «Альт Рабочая станция» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс». Имеется соответствующий сертификат.

Тестирование подтвердило готовность совместного решения к применению в проектах по созданию защищенных автоматизированных рабочих мест, промышленных контроллеров и рабочих мест операторов АСУ ТП на российской аппаратной и программной платформе. Данная работа является частью масштабной программы двух компаний по созданию программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Специалисты «Базальт СПО» и «Эдельвейс» имеют успешный опыт совместной работы. Ранее была подтверждена совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция» с рядом системных плат на процессорах «Эльбрус 2С3» и Rockchip RK3588.

«Для нас как для производителя электронных систем критически важно, чтобы наше оборудование могло работать под управлением современной и безопасной отечественной операционной системы. Успешное сотрудничество с «Базальт СПО» подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, создавая полностью российские программно-аппаратные комплексы, не зависящие от иностранных технологий. Наши промышленные компьютеры с процессорами «Эльбрус 2С3» и Rockchip RK3588 получают мощную программную экосистему», — сказала Елена Северина, заместитель директора по развитию бизнеса дизайн-центра «Эдельвейс».

Области применения совместного решения: промышленные предприятия: для построения систем АСУ ТП, управления технологическими линиями и роботизированными комплексами; государственные структуры: для оснащения АРМ, требующих соответствия строгим стандартам информационной безопасности; в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ): в качестве основы для создания отказоустойчивых и защищенных систем; в центрах управления и обеспечения сбора информации: где важна бесперебойная работа с данными и обеспечение устойчивости компьютеров к внешним воздействующим факторам.