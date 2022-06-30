«АТБ Электроника» начнет производить процессорные модули

«АТБ Электроника» открывает новое направление разработки и производства — процессорные модули, сообщили CNews представители «АТБ Электроника». Процессорный модуль — это одна из разновидностей одноплатных компьютеров, которая является встраиваемой. Внешне это небольшой модуль, на котором расположены основные элементы: процессор, графический, сетевые и другие контроллеры.

Процессорные модули представляют собой готовые стандартизированные изделия в компактном форм-факторе, уже содержащие процессор, память, порты ввода/вывода, набор периферийных интерфейсов, дисплейные и мультимедийные интерфейсы. «АТБ Электроника» проектирует процессорные модули во всех основных форм-факторах: SMARC, Qseven, SODIMM, Com Express. Модули одного стандарта взаимозаменяемы, таким образом решается задача вариативности по вычислительной мощности, архитектуре и производителю процессора.

SOM (system on module) стандарта COM Express в силу своего размера обладают максимальной вычислительной мощностью, SOM стандартов SMARC и Qseven обладают средней вычислительной мощностью и богатым набором интерфейсов, а SOM в формате SODIMM в силу небольшого размера обычно используют для энергоэффективных и низкопроизводительныхвычислительных систем.

SOM могут использоваться на транспорте, в системах защиты информации и в телекоме, в мультимедийных системах, в системах промышленной автоматизации, энергетике, в медицинской технике, такой как томографы и рентгеновские аппараты, в системах передачи данных, банковских терминалах. Очень часто эти модули применяются в приборостроении, когда требуется компактное вычислительное устройство. Они могут также использоваться в системах интернета вещей на уровне шлюзов и Edge-контроллеров.

Первый процессорный модуль, разработанный и произведенный «АТБ Электроника» — модуль формата SMARC на процессоре Intel Atom, является одним из вариантов исполнения мини-компьютера АТБ-АТОМ-2 и внесен в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Успех модели и большой потребительский спрос послужили поводом для создания полноценной линейки процессорных модулей.

Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию Бизнес

В настоящее время «АТБ Электроника» ведет разработку целой линейки мини-компьютеров и процессорных модулей на базе семейства интегрированных контроллеров RockChip, ARM архитектуры, производимых китайской компанией Fuzhou Rockchip Electronics. Такие решения на базе доступных к поставкам процессорах могут стать доверенной аппаратной платформой в ряде ответственных применений, где требуется надежное решение и внесение изделия в реестр радиоэлектронной продукции, произведенной на территории России.

Основное преимущество процессорных модулей — это низкая стоимость, по сравнению с мини-компьютерами, и простота установки и замены. Если пользователю необходимо улучшить производительность системы и использовать более новые процессоры, он закупает новый процессорный модуль и устанавливает на уже используемую базовую плату. Процессорные модули, мини-компьютеры, оборудование интернета вещей (IOT), решения для АСУТП компания «АТБ Электроника» производит по модели ОЕМ/ODM, что позволяет российским вендорам оперативно расширять линейки собственного оборудования, крупным интеграторам замещать в проектах иностранное оборудование.