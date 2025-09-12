Xiaomi выпустила редкий гаджет – гибрид книги и смартфона, который не ломает глаза и помещается в кармане

Xiaomi начала продажи новой электронной книги, которая по размерам меньше планшета iPad Mini, но при этом тоже способна подключаться к сетям 5G. По габаритам она на уровне современных смартфонов, и пропорции корпуса у нее такие же. Ридеров в таком формате пока мало, а тех, которые могут работать в 5G-сетях, еще меньше.

Мини-планшет, почти смартфон

Компания Xiaomi выпустила новейшую электронную книгу InkPalm Mini Plus 2, которую продает под одним из своих брендов – Moaan. Новинка имеет два редких свойства – у нее форм-фактор смартфона, и она умеет подключаться к сотовым сетям пятого поколения, 5G.

По размерам InkPalm Mini Plus 2 сопоставима со многими современными смартфонами, но книга ощутимо легче их. Ее габариты составляют 158х78х7 мм, а весит она 140 граммов. Планшет iPad Mini седьмого поколения весит 293 грамма при размерах 195х135х6 мм, а iPhone 16 Pro Max – 227 граммов и 163х78х8 мм.

Первой страной где новинка появилась в продаже, стал Китай. Приобрести или заказать ее можно по цене 1399 юаней или 16,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2025 г.

Xiaomi Электронные книги в формате смартфона пока встречаются довольно редко

InkPalm Mini Plus 2 – это, как видно по названию, второе поколение книги. Первое вышло в 2022 г. и очень сильно отличается от второго по части основных спецификаций, в пользу новой версии.

Возможности экрана

InkPalm Mini Plus 2 заимствовала дисплей у первого поколения книги, по крайней мере, с точки зрения размеров. Xiaomi не уточняет, какую именно панель использует, но это, важно подчеркнуть, экран на электронных чернилах.

В этой книге дисплей монохромный, но при этом за счет технологии электронных чернил он почти не потребляет заряд аккумулятора и не вредит глазам.

Дисплей получил диагональ 5,84 дюйма, он сенсорный и закрыт усиленным алюмосиликатным стеклом. В наличии двойная светодиодная подсветка, способная генерировать свечение одновременно холодного и теплого оттенков.

Зачем книге 5G

Спереди InkPalm Mini Plus 2 очень похожа на iPhone 8 благодаря очень широким по меркам 2025 г. рамкам экрана и круглой кнопки управления под ним. Однако фронтального динамика у новинки нет, что исключает сценарий ее использования в качестве смартфона.

В связи с этим модуль 5G в InkPalm Mini Plus 2 будет нужен, вероятнее всего, просто для выхода в интернет с целью поиска информации и книг. В современных ридерах давно есть встроенные браузеры или возможность их установки из магазина приложений.

Xiaomi Сотовый модем в книге есть, но позвонить по ней нельзя

Xiaomi не уточняет, почему установила в InkPalm Mini Plus 2 именно 5G-модем, не став ограничиваться 4G. По-видимому, новинка ориентирована в первую очередь на рынок Китая, а в этой стране сети 5G, в отличие от России, получили очень широкое распространение.

Беспроводные модули и прошивка

Опционально InkPalm Mini Plus 2 умеет выходить в интернет по Wi-Fi – нужный модуль для этого в наличии. Также книжка располагает модулем Bluetooth, который, вероятно, нужен для подключения беспроводной гарнитуры и последующего прослушивания аудиокниг. Не исключено, что наушники пригодятся и для звонков.

Плеер, браузер и другие приложения на InkPalm Mini Plus 2, по всей видимости, получится установить без каких-либо проблем, например, через АРК-файлы. Книга работает под управлением ОС Android 14.

Основа основ

InkPalm Mini Plus 2 поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 ГБ. В первом поколении книги и RAM, и ROM было значительно меньше – 4 и 64 ГБ соответственно.

А вот процессор во втором поколении устройства Xiaomi обновлять не стала. В результате в нем установлен чип Rockchip RK3566, такой же, как и в InkPalm Mini Plus образца 2022 г.

Rockchip RK3566 располагает четырьмя ядрами Cortex A55 с частотой 1,8 ГГц и встроенной графикой Mali-G52. Он умеет работать с оперативной памятью LPDDR4, DDR4, LPDDR3, DDR3L и DDR3, а также с флеш-накопителем eMMC 5.1. Сам чип вышел в 2021 г.

Альтернативы на российском рынке

Электронные книги в формате смартфона пока довольно редки, но, тем не менее, он уже продаются в России, хотя и представлены всего лишь несколькими моделями. Активно продвигает новый форм-фактор ридеров компания «Оникс Букс», которая выпустила уже три поколения модели «Кант», адаптированных для российского рынка.

Также в ее ассортименте есть аналог «Канта» под названием Palma – у этого ридера вышло пока два поколения. Palma отличается более современной электроникой – например, в Palma 2 установлено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а в «Кант 3» – 2 ГБ RAM и 32 ГБ ROM.