Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс

Продолжается разработка операционной системы ALT Mobile для мобильных устройств. Среди ключевых изменений нового выпуска — обеспечение защиты данных с помощью полнодискового шифрования, автоматическое обнаружение точек доступа сетей Wi-Fi с автоматической загрузкой страницы сайта с формой авторизации в сети, улучшения работы с папками, возможность быстро удалять приложения на экране приложений, новая стилистика интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Новый выпуск ALT Mobile предназначен для тестирования, а не для ежедневного использования.

Сборка выполнена на репозитории проекта «Сизиф» — здесь происходит отработка новых технологий и решений, которые последовательно включаются в новые выпуски ОС. После накопления «критической массы» изменений свежая версия операционной системы берется за основу для формирования релизов программного продукта на Программной платформе. Это отдельный срез «Сизифа», содержащий ПО, протестированное на уязвимости и взаимозависимость.

Недавно «Базальт СПО» выпустила новую бета-версию ALT Mobile, собранную на «Одиннадцатой платформе» (р11).

Что нового в ALT Mobile

Одно из ключевых новшеств — возможность обеспечения защиты данных, например, при утере устройства. С помощью технологии шифрования дисков LUKS выполняется полнодисковое шифрование. Аналогичные системы, представленные на российском рынке, либо не имеют таких опций, или шифруют диск частично.

Теперь при записи установочного образа ОС на флешку корневой раздел увеличивается на все пространство флешки при первом запуске.

Упорядочена ручная работа с папками. В каталог приложений добавлено приложение foldy, которое позволяет удалять и создавать папки в списке приложений, задавать категории приложений и управлять составом приложений в каждой папке, автоматически добавлять новые приложения согласно их категории. Интерфейс приложения адаптирован под работу с мобильными устройствами.

Устранена задержка выхода из режима ожидания при входящем звонке на PinePhone Pro, на которую обращали внимание пользователи.

Обновления интерфейса Phosh на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Phosh в сборке ALT Mobile на «Сизифе» обновлен до версии 0.45. Бета-версия ALT Mobile p11 работает на Phosh 0.44.

Изменения в брендинге: обои можно менять через «Настройки», обновлен размер изображений (4096x4096), акцентный цвет изменен с синего на оранжевый.

Анимированные элементы: добавлена анимация скрытия блока с уведомлением и анимация модальных окон: модальное окно отображается поверх контента страницы и ограничивает взаимодействие пользователя, пока тот не выполнит определенные действия: ответ на вопрос, переход по ссылке и т. п.

Стилевые улучшения: уведомления о звонках размещены на отдельных плашках, вверху экрана отображаются номера недель (при условии активации соответствующей опции в настройках), устранены сбои при переключении между определенными комбинациями дробных масштабов экрана (120%, 150% и др).

Новые функции

Появилось обнаружение точек доступа сетей Wi-Fi с автоматической загрузкой страницы сайта с формой авторизации в сети. Добавлена иконка для выхода из полноэкранного режима приложений в обзоре приложений.

Обеспечена возможность быстро удалять приложения на экране приложений. В панели быстрых настроек появилась кнопка для изменения масштаба экрана.

В разделе «Файлы» появились изображения превью скриншотов. Добавлена поддержка звука в сторонних приложениях (Telegram Desktop и др.).

Предусмотрено автоматическое закрытие блока в панели быстрых настроек после успешного действия (например, подключения Wi-Fi или Bluetooth). Обеспечена возможность включить/отключить автоматическое подключения к сети при перезагрузке устройства.

Образы нового выпуска ALT Mobile доступны для скачивания на ftp для устройств: на базе rockchip (pine64): alt-mobile-phosh-pine-20250224-aarch64.img.xz, alt-mobile-phosh-pine-20250224-aarch64.tar.xz (отдельный тарбол rootfs); портативных игровых консолей Anbernic, в первую очередь RG552: alt-mobile-phosh-rocknix-20250224-aarch64.img.xz; планшетов МИГ (MIG) на базе lt11i: alt-mobile-phosh-lt11i-20250224-aarch64.img.xz; на архитектуре aarch64 (на mp ядре): alt-mobile-phosh-mp-20250224-aarch64.img.xz; на un-def ядре для всех поддерживаемых архитектур (aarch64, riscv, x86_64): alt-mobile-phosh-def-20250224-aarch64.img.xz, alt-mobile-phosh-def-20250224-x86_64.img.xz, alt-mobile-phosh-def-20250228-riscv.img.xz.

Новый выпуск ALT Mobile можно установить на виртуальную машину.