Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку

Intel разрешила Asus выпускать компьютеры под маркой NUC. Это небольших размеров неттопы, но иногда в эту серию входят и полноразмерные игровые ПК. Именно такой и планирует выпустить Asus – с новейшим процессором Core 14 поколения и видеокартой GeForce 4070. Это будет замена NUC 13 Extreme, вышедшему в конце 2022 г.

Была Intel, станет Asus

Компания Intel предоставила лицензии на производство мини-компьютеров серии NUC (Next Unit of Compute) сторонним производителям. Как пишет Tom’s Hardware, одну из таких лицензий получила тайваньская компания Asus, покинувшая российский рынок еще весной 2022 г. Она займется разработкой неттопа NUC с повышенной производительностью.

Как сообщал CNews, Intel отказалась от дальнейшего развития линейки NUC в середине июля 2023 г. У компании финансовые трудности, и она избавляется от одного своего бизнеса за другим, чтобы сосредоточить все свои силы на главном направлении – разработке и производстве процессоров.

Фото: Intel Игровой неттоп Intel NUC 12

Концепцию NUC как полноценных компьютеров в сверхкомпактном исполнении Intel продвигает с начала предыдущего десятилетия, что в итоге привело к образованию отдельного рынка неттопов. На нем представлены десятки компаний, в том числе лидеры мирового рынка компьютеров – Asus, Acer, Lenovo, HP и пр. Даже у Apple есть свой неттоп Mac mini, который не так давно по-крупному обновился, перейдя на ARM-процессоры самой Apple.

Экстремальный компьютер

По данным портала Bits and Chips, новый неттоп Asus будет называться ROG NUC и станет частью игровой линейки Republic of Gamers. Судя по всему, это замена компьютеров Intel NUC серии Extreme с увеличенной производительностью, многие из которых даже пригодны для запуска видеоигр. Однако не все из них можно по праву считать компактными.

Asus уже приступила к разработке ROG NUC, пишет Bits and Chips. Первая модель должна прийти на смену почти полноразмерному системному блоку Intel NUC 13 Extreme, также известному как Raptor Canyon. Внутри Raptor Canyon установлен один из самых современных процессоров Intel Core из 13 поколения (Raptor Lake). Эти чипы появились в конце 2022 г. и являются преемниками линейки Alder Lake – первых в истории Intel процессоров с двумя типами ядер внутри, высокопроизводительными и энергоэффективными.

Фото: Intel Intel NUC 13 Expreme - это уже не неттоп, но все еще NUC

Asus может отказаться от использования чипов Core 13 поколения, поскольку на подходе процессоры Core 14 поколения с кодовым названием Mereor Lake. Их премьера ожидается в IV квартале 2023 г., то есть приблизительно в эти же сроки может появиться и ROG NUC.

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Но, как пишет Tom’s Hardware, Intel может отказаться от выпуска настольных чипов Meteor Lake и сосредоточиться только на мобильных их версиях (для ноутбуков). Intel пока этого не подтверждает, но в этом случае Asus, вероятно, будет вынуждена выбрать для ROG NUC один из ноутбучных процессоров Intel. Пока неизвестно, смогут ли новые мобильные CPU Intel тягаться с десктопными «монстрами», установленными в нынешний Intel NUC 13 Extreme – Core i9-13900K, Core i7-13700K или Core i5-13600K в зависимости от комплектации.

Когда охлаждения слишком много

Новый Asus ROG NUC может получить гибридную систему охлаждения процессора – одновременно и жидкостную, и воздушную. По мнению экспертов Tom’s Hardware, если компьютер в итоге будет поставляться с мобильным процессором, то такая установка для отвода тепла будет избыточно мощной для него.

Возможно, Asus попытается компенсировать слабую производительность мобильного процессора (в сравнении с настольными) развитой видеоподсистемой. Оригинальный Intel NUC 13 Expreme хоть и имеет небольшие для настольного ПК габариты, но вмещает полноразмерную дискретную видеокарту, разработанную как раз Asus.

Фото: Intel Семейство NUC состоит из самых разных по габаритам моделей, от сверхкомпактных до огромных

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Ту же компоновку, пишет Tom’s Hardware, Asus может использовать и в ROG NUC. Она выдели в нем место под новейшую карту Nvidia GeForce RTX серии 4000 с архитектурой Ada Lovelace. Вероятно, в топовой комплектации ROG NUC будет использоваться далеко не флагманская 4070, поскольку топовая 4090 слишком горячая (в буквальном смысле) для использования в тесном корпусе игрового неттопа. Впрочем, упомянутое выше гибридное охлаждение может в итоге предназначаться именно для нее, а не для процессора.

Специалисты Bits and Chips описывают ROG NUC как небольшой ПК с футуристичным дизайном, дополненным количеством RGB-светодиодов. Но издание не приводит ни фотографии компьютера, ни его рендеры, так что подтверждений этой информации пока нет.