«Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов

«Роснано» завершило участие в российском производителе термоэлектрических микромодулей (ТЭММ) ООО «РМТ». Доля «Роснано» в проекте в размере 39,48% реализована с прибылью в рамках покупки 78,96% ООО «РМТ» глобальной технологической корпорацией Ferrotec Holdings Corporation.

УК «С-групп капитал менеджмент» также продало свою долю в «РМТ» в размере 39,48%. В результате комплексной сделки российский производитель термоэлектрических элементов войдет в контур дочерней структуры корпорации – немецкой Ferrotec Europe GmbH.

Оценка доли «Роснано» не раскрывается по соглашению сторон. Сделка ранее получила одобрение российского ФАС, утверждена Советом директоров Ferrotec Holdings Corporation и будет полностью оплачена денежными средствами до конца 2020 года.

«Роснано» и УК «С-групп капитал менеджмент» в 2010 году профинансировали создание автоматизированного серийного производства термоэлектрических охлаждающих микромодулей «РМТ» в Нижнем Новгороде. Производственный комплекс позволяет выпускать 2 млн элементов в год. Инвестиции со стороны АО ««Роснано»» в проект составили 150 млн руб., в виде займа предоставлено и погашено в срок 165 млн руб. Доходность выхода (показатель IRR) превысила 17%.

Старший управляющий директор УК «Роснано» Сергей Вахтеров сказал: «Инвестиция в РМТ стала еще одним ярким примером инновационной компании в портфеле «Роснано», которая прошла путь от коммерциализации отечественных научных разработок и масштабирования производства к успешному выходу на мировой рынок. Сегодня размер этого рынка превышает $400 млн долларов в год, а области применения продукции РМТ постоянно расширяются за счет решений в телекоммуникационном оборудовании и развития рынка 5G.Мы гордимся, что отечественный производитель термоэлектрических модулей смог встроиться в глобальную цепочку поставок, что подтверждает слияние с таким технологическим лидером, как Ferrotec».

За время участия «Роснано» в проекте РМТ вырос в одного из крупнейших в мире производителей высококачественных термоэлектрических элементов. Компания занимает 16% на мировом рынке ТЭММ благодаря полному циклу производства, высокому качеству материалов и возможности разрабатывать сложные изделия в короткие сроки. Основные потребители продукции сосредоточены в США, Европе, Юго-Восточной Азии и других регионах с развитыми производствами опто-, микро- и наноэлектроники. В связи с географической спецификой отрасли до 96% выручки РМТ приходится на экспорт. Пул клиентов диверсифицирован как с точки зрения регионов, так и по ключевым отраслям применения.

Основной продукт «РМТ» - термоэлектрические микромодули - широко применяется в охлаждении и стабилизации температуры в опто-, микро- и наноэлектронике. Размер частиц материала, используемых при производстве термоэлектрических элементов, составляет от 5нм до 20нм. ТЭММ используют эффект Пельтье, который проявляется в поглощении тепла в месте контакта (спая) двух разнородных проводников, при пропускании через них тока.

В ближайшей перспективе «РМТ» планирует улучшить технологию сборки и снизить себестоимость массового производства ТЭММ за счет автоматизации производства. Последняя разработка компании позволяет увеличить температуру сборки, что станет конкурентным преимуществом на телекоммуникационном рынке.

ТЭММ сегодня востребованы в сфере телекоммуникаций: в сетях связи 5G и широкополосного доступа GPON, дата-центрах, в сфере микроэлектроники для производства сенсоров и полупроводников. В медицины ТЭММ используются в беспроводных датчиках мониторинга здоровья и в лабораторном оборудовании. Продукция ООО «РМТ» также применяется в космической отрасли, например, для охлаждения некоторых компонентов спутников.