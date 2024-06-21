Directum Projects автоматически рассчитывает трудозатраты по проекту и настраивается без кода

В последней версии системы управления проектами Directum Projects появились инструменты для отслеживания затрат и возможности настройки процессов без программирования. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Отслеживание затрат по проектам

Для эффективного управления проектом руководителю нужна информация о трудоемкости работ и затратах на человеческие и производственные ресурсы. В новой версии решения «Планирование проектов» все плановые затраты, включая трудоемкость, рассчитываются автоматически на основе действующих ставок.

Для расчета фактических показателей проекта используется инструмент отметки трудозатрат. С его помощью сотрудники добавляют время, затраченное на выполнение работ, а руководитель утверждает эти данные.

Руководители могут быстро проверить отклонения фактических показателей от планируемых в сводном отчете о выполнении работ.

Возможности решения «Планирование проектов» становятся шире с Agile-досками. Прямо на них исполнители отмечают время, затраченное на выполнение задач. Руководитель проекта отслеживает трудозатраты сотрудников на работы по тикетам также в сводном отчете.

Если руководителю нужно массово создать или изменить тикеты, то это удобно сделать в табличном представлении Agile-досок. Особенно подходит на старте проекта, когда нужно быстро составить список работ.

No-code: настройка процессов

С помощью no-code-инструментов можно адаптировать порядок работ по проекту под структуру и специфику компании. Бизнес-процессы можно менять прямо в проводнике системы без участия разработчиков. Например, настроить этапы проекта: добавить новые блоки; указать исполнителей; скорректировать сроки; включить уведомление о завершении части работ для заинтересованных лиц и пр.

Также в новой версии системы можно адаптировать внешний вид интерфейса под потребности компании. Если руководитель отслеживает внутреннюю норму доходности (IRR) и чистую приведенную стоимость (NPV), эти поля можно добавить на форму карточки проекта.

Кроме того, можно персонализировать и настроить внешний вид обложки модуля — рабочего пространства руководителя проектов. Например, добавить на нее ссылку со списком замещений сотрудников для быстрого доступа к нему.

«Мы учитываем пожелания клиентов и постоянно расширяем функциональность решения. В новой версии мы добавили инструменты для удобного управления проектами и стратегического планирования. Кроме того, с помощью no-code-настройки компания может адаптировать бизнес-процессы под свои потребности, значительно ускоряя процесс внедрения изменений», – сказала Елена Кропачева, владелец продукта Directum Projects.