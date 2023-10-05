Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России и ИТ-ассоциации представили поправки к изменениям, принятым летом 2023 г. в закон «О некоммерческих организациях», КоАП и УК РФ. Предложения комиссии направлены на минимизации правовых рисков, возникающих в связи с участием российских компаний и граждан в любых видах деятельности иностранных НКО без структурных подразделений на территории России.

Комиссия направила свои предложения на рассмотрение в Государственную думу России и Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций России. Документ подписали также представители профильных ассоциаций — АПКИТ, «Руссофт», АНО «Открытый код», АРПП «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители платформы Moscow Digital School.

В конце июля 2023 г. Госдума приняла поправки в закон ФЗ «О некоммерческих организациях», а в начале августа 2023 г. в КоАП РФ и УК РФ. Изменения вызвали широкий общественный резонанс в ИТ-отрасли, поскольку редакция закона позволяет россиянам участвовать в деятельности иностранной НКО только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения данных в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО. Если российские граждане и компании участвуют в деятельности НКО, не имеющей структурных подразделений в России, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. При этом в законе понятие «участия в деятельности» дополнительно не поясняется, что создает возможность очень широкого трактования термина.

Российские компании и граждане уже сейчас сотрудничают с иностранными некоммерческими организациями, не представленными на территории России. Они платят взносы международным организациям по развитию ИТ-отрасли, инфраструктуры интернета, open source решений и международных стандартов по радиоэлектронике и электротехнике. Кроме того, российские разработчики также могут получать финансовую поддержку от Linux Foundation, вносить взносы в RIPE NCC, или осуществлять контрибуцию собственных разработок в проекты, поддерживаемые иностранными фондами, не имеющими подразделений на территории России — The PostgreSQL Foundation, The Document Foundation и так далее. Все это приводит к правовым рискам для россиян, которые работают с иностранными НКО, не имеющими представительства в России. Комиссия считает, что такие ограничения могут негативно повлиять на развитие ИТ-отрасли, науки и техники в стране.

Председатель комиссии Александр Журавлев отметил, что сотрудничество с некоторыми иностранными НКО без структурных подразделений в России является в ряде случаев необходимым для страны, так как помогает развивать наши собственные ИТ продукты, повышать имидж российской ИТ-индустрии и организаций науки и культуры на международной арене. По его словам, риск привлечения к административной и уголовной ответственности в перспективе приведет не к открытию структурных подразделений иностранных НКО в России, а к прекращению участия в них, что для отечественной ИТ-отрасли, науки и культуры может иметь крайне негативные последствия и создать угрозу развития российских ИТ-продуктов и их продвижению за рубежом.

В целях устранения негативных последствий комиссия предлагает создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан. При этом, участие в деятельности иностранных НКО, сведений о котором нет в этом реестре, будет не наказуемо как с точки административного, так и с точки уголовного законодательства. Порядок ведения такого реестра и уполномоченный орган, ответственный за его ведение, предлагается утвердить Правительству России.

Эксперты комиссии также предлагают разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО без подразделений в России деструктивной и наносящей ущерб интересам нашего государства и гражданам. Среди таких критериев могут быть участие в действиях, направленных на нарушение безопасности, обороноспособности, суверенитета и территориальной целостности России, а также противостояние основам конституционного строя страны и создание политической или экономической дестабилизации.

Предлагается доверить федеральным органам исполнительной власти (например, Министерству образования или Минцифры) право принимать решения о включении иностранных НКО без подразделений в реестр деструктивных. Такой подход позволит объективно оценить деятельность этих организаций и включить в реестр только те, чьи действия действительно угрожают конституционным интересам России и наносят вред ее гражданам. Все это, по словам председателя комиссии Александра Журавлева, позволит принимать более обоснованные и эффективные решения в этой области.

В разработке поправок комиссии также принимали участие представители профильных ассоциаций — АПКИТ, «Руссофт», АНО «Открытый код», АРПП «Отечественный софт», научное и юридическое сообщество, включая представителей МГУ имени М.В.Ломоносова и НИУ ВШЭ, эксперты ИТ-компаний, задействованных в реализации международных проектов в сфере открытого и свободного программного обеспечения, в том числе VK, «Яндекс», «Базальт СПО», ГК «Астра», Angie и др.

Комментарии экспертного сообщества

Дмитрий Кравченко, член правления Ассоциации юристов России, председатель исполкома Московского отделения АЮР: «Принятый закон ввел явно чрезмерные меры, вступающие в противоречие со статьей 55 Конституции России. Уголовная ответственность не может быть произвольной, она требует общественной опасности и определенности. Нет сомнений, что у любой страны есть право защищаться юридическими методами от неправомерного воздействия в том числе иностранных НКО. И в связи с таким воздействием может быть установлен запрет на деятельность определенных НКО и ответственность за участие в ней. Но само по себе отсутствие представительства в РФ для НКО, которых в мире сотни тысяч или миллионы, не может создавать общественную опасность. Членство ученого в условном международном обществе исследователей бабочек не несет общественной опасности. Напротив, через участие в международных объединениях зачастую продвигаются научные, технические, культурные и другие интересы России. И без участия в них соответствующие отрасли могут лишиться целых сфер деятельности, как это в частности мы видим в ИТ, где почти все программные основы стратегически важных элементов российской инфраструктуры связаны с международными НКО. Поэтому принятая мера является явно несоразмерной. К тому же размытость формулировки уголовного закона, не позволяющая заранее понять преступность деяния, нарушает принцип правовой определенности. Поэтому цифровая комиссия МО АЮР совершенно справедливо предложила доработать закон».

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Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ): «Трудность законопроектной работы в том, что их действие почти всегда шире, чем закладывали авторы. Обсуждаемые поправки в закон об НКО наверняка были обусловлены точечными политическими мотивами, но ударили по всему технологическому сектору российской экономики. Исполнение буквы закона несет риски самоизоляции хайтек-сектора и его неизбежного отставания. Крайне важно уже в рамках текущей парламентской сессии скорректировать законодательство об НКО, внести поправки сам закон об НКО (ФЗ № 7), в ст.19.34.2 КоАП РФ, в ст.330.3 УК РФ – основная суть которых, в том, что наказывать нужно не вообще за любое сотрудничество со всеми НКО, а только с теми, что внесены в реестр организаций, оказывающих деструктивное воздействие. Помимо того, отмечая высокий авторитет Постановлений Пленума Верховного суда России, мы просим его дать соответствующие разъяснения о применении вышеназванных законов в действующей редакции».

Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»: «Экспертное сообщество провело большую работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, на которые могут распространиться вступившие в силу изменения в законе об НКО. Особую обеспокоенность у нашего ИТ-объединения вызывают угрозы, связанные с осложнением разработки программного обеспечения, так как почти все отечественные операционные системы, такие как «Альт линукс», Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux, «Атлант», «Основа», «Лотос» созданы с использованием ядра Linux. В условиях ускоренного перехода прикладного ПО на работу с этими операционными системами появляются риски обеспечения технологической независимости страны. Именно поэтому мы направили в адрес Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева предложения по корректировке законодательства в формате коллективного заключения».

Надежда Кострюкова — и.о. директора АНО «Открытый код»: «С пониманием относясь к причинам, по которым государство было вынуждено инициировать и принять изменения в Закон об НКО, считаем важным устранение правовой неопределенности трактовок норм законодательства при угрозе наступления уголовной или административной ответственности. Для сферы открытого и свободного программного обеспечения и в целом отрасли информационных технологий подобная неясность создает серьезнейшие риски, которые подробным образом отражены в подготовленном Ассоциацией юристов России заключении. Существенная часть программных проектов открытого программного обеспечения, носит международный характер и развивается, поддерживается и координируется разработчиками путем их участия в деятельности и (или) финансировании соответствующих иностранных некоммерческих организаций или фондов. Изоляционизм не совместим с духом open source».

Валентин Макаров — президент НП «Руссофт»: «Единодушная оценка участниками заседания Комиссии применения Закона России «О некоммерческих организациях» в новой редакции наглядно свидетельствует о том, что индустрия ИТ преодолела первый шок от антироссийских санкций и попыток США отгородить ее от участия в международном сотрудничестве. Наоборот, в условиях роста интереса «дружественного мира» к российской ИТ-индустрии, пора переходить в наступление, самим выстраивать международные ИТ-сообщества и формировать новые отношения и модели международного сотрудничества».

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Заур Абасмирзоев — генеральный директор компании-разработчика российского веб-сервера Angie: «Мы как российский разработчик программного продукта Angie, который является open source продуктом крайне заинтересованы в том, чтобы любое участие наших разработчиков в open source проектах, поддерживаемых и развиваемых иностранными НКО у которых нет структурных подразделений на территории России, не приводило к риску привлечения их к административной или уголовной ответственности. Необходимо учитывать, что участие в деятельности некоторых иностранных НКО может быть полезным для развития российской ИТ-отрасли, науки и образования. Мы не можем бездумно ограничивать любой международный обмен информацией, не можем ограничивать контрибуцию в проекты с открытым исходным кодом, не можем ограничивать участие российских представителей в деятельности международных неправительственных организаций без подразделений на территории России, если от такого участия есть явная польза для развития российской ИТ-индустрии. Поэтому мы считаем важными предложения комиссии, выработанные совместно с представителями российской ИТ-индустрии о том, что необходимо создать реестр иностранных НКО без структурных подразделений на территории РФ, деятельность которых носит деструктивный характер и направлена на причинение вреда интересам России и ее гражданам».

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31 июля 2023 г. Госдума приняла поправки в закон ФЗ «О некоммерческих организациях», а 4 августа 2023 г. в КоАП РФ и УК РФ. Новая редакция статьи 30.1. ФЗ «Об НКО» разрешает россиянам участвовать в деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения сведений в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО. Если граждане и компании участвуют в деятельности иностранной НКО без структурного подразделения на территории России или сведения о филиале или представительстве которой не включены в соответствующий реестр, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.