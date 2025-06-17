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Axenix помогла Avon вдвое ускорить запуск новых продуктов за счет создания собственной платформы для исследований и разработок

Российское подразделение международной косметической компании Avon, входящей в бразильскую группу Natura & Co, полностью перешло на использование собственной системы управления разработкой продуктов (R&D), созданной компанией Axenix. Новая система позволила сократить сроки вывода косметических продуктов на рынок в два раза. Проект, технологическим партнером которого выступила компания Axenix, был реализован за пять месяцев.

В 2023 г. в российском подразделении Avon было принято решение о полной локализации ИТ-инфраструктуры. Одной из ключевых задач стало создание собственной платформы для исследований и разработок. При этом российскому подразделению Avon требовалось не просто сохранить, а увеличить скорость и качество разработки новых косметических продуктов.

«Всего за пять месяцев благодаря тесному сотрудничеству с командой экспертов Avon специалисты Axenix с нуля разработали и внедрили полноценную R&D-систему, которая объединила функционал, ранее реализуемый через несколько разрозненных глобальных платформ», — отметил Григорий Акулов, директор технологических проектов ритейла компании Axenix.

На первом этапе команда Axenix подготовила дорожную карту разработки нового решения, провела диагностику бизнес-процессов заказчика ("as is”), спроектировала процессы “to be” и архитектуру для будущей системы, а также сформировала реестр требований для нее.

Для разработки системы был использован современный стек технологий на базе микросервисной архитектуры, движок исполнения бизнес-процессов построен на Camunda, в качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, а для обработки очередей сообщений – брокер Kafka. Это обеспечило гибкость, масштабируемость и отказоустойчивость решения.

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Безопасность

Система охватывает весь жизненный цикл косметического продукта — от создания формулы и упаковки до тестирования, проверки на соответствие стандартам и передачи данных в производство. Атрибуты финального продукта, а также данные, необходимые для заказа ингредиентов и компонентов, автоматически передаются в производственный модуль «». Все этапы прозрачны и управляемы благодаря реализованным статусным моделям и OTIF-отчетности (On-Time In-Full).

«Для Avon было важно сохранить и увеличить эффективность процессов разработки продуктов в новых условиях. Сжатые сроки требовали глубокой экспертизы и слаженной работы на каждом этапе. Мы создали инструмент, который ускоряет выход продуктов и адаптирован под требования локального рынка. В бьюти-индустрии, где конкуренция особенно высока, от этого зависит прибыль, доля рынка и лояльность клиентов. Скорость внедрения системы подтверждает, что даже сложные проекты можно реализовать быстро, если правильно выстроить взаимодействие с клиентом», — сказал Александр Петренко, продуктовый менеджер платформы компании Avon.

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